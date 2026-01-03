自由廣場》曹西平之憾與啟示 何妨廢兄弟姊妹「特留分」！

◎ 郭昌益

資深藝人曹西平的離世，留給世人的除了他在螢光幕的身影，更留下了一個極為沉重且迫切的法律課題：當「血緣」只剩下名義，而「陪伴」來自於無血緣的親密他人時，我們的法律究竟保障了誰？

曹西平生前曾多次表示，晚年生活全靠乾兒子Jeremy照顧，兩人相依為命，反而與有血緣關係的兄弟姊妹形同陌路，甚至在他低潮時遭到親人冷眼旁觀。他曾說要將遺產全數留給照顧他的乾兒子。然而，依照現行《民法》的規定，這份心願，極可能無法完全實現。因為在法律面前，長期缺席的兄弟姊妹，擁有不可撼動的「特留分」。

請繼續往下閱讀...

根據《民法》第一一三八條與一二二三條，單身無子女且父母雙亡者，其繼承人順位為兄弟姊妹。即便被繼承人立下遺囑，表明不願給予手足任何遺產，法律仍強行規定兄弟姊妹擁有「特留分」，即應繼分的三分之一。換言之，即便曹西平生前早已與手足斷絕往來，即便乾兒子付出了所有的照護與陪伴，那些在長照悲歌中缺席的「法定親人」，依然能跳出來分一杯羹。這不僅是對被繼承人意願的踐踏，更是對實際照顧者的不公。

台灣的《民法》繼承編制定於近百年前，當時的社會崇尚「家產不外流」與宗族觀念。然而，時移勢易，台灣已進入超高齡與少子化社會，「單身戶長」比例激增。現代人的家庭結構早已改變，許多人的晚年依靠的不是血親，而是摯友、伴侶或像曹西平與乾兒子這般「擬制血親」的情感連結。法律若死守著「血濃於水」的教條，無視「愛與責任」的實質付出，便是過時且殘忍的。

法務部雖曾研議修正《民法》繼承編，討論取消兄弟姊妹的特留分，讓遺產分配回歸被繼承人的自由意志，但修法進度始終牛步。反觀國際趨勢，德日等大陸法系國家，多已限縮或不將兄弟姊妹列入特留分保障範圍；英美法系更是強調遺囑自由。

曹西平的故事不是個案，而是台灣無數單身長者心中共同的隱憂。法律不該成為不勞而獲者的保護傘，更不該懲罰那些真正付出愛與關懷的人。立法院應儘速推動修法，廢除或大幅限縮兄弟姊妹的特留分請求權，讓一個人的身後事，能真正體現他生前的愛與意志，別讓法律成為親情勒索的最後一把刀。

（作者為政大法學碩士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法