自由廣場》從烏克蘭經驗 看戰時日常與社會韌性

2026/01/03 05:30

◎ 再米

空襲警報響起時，烏克蘭基輔的地鐵不只載著通勤人潮，也成了臨時避難所；警報解除後，人們走出月台，繼續上班、上課。這些畫面近日在新聞與社群平台流傳，也讓台灣社會再度疑問：戰爭來了，還能維持日常生活嗎？

烏克蘭人的回答很清楚：如果連生活都停擺，侵略者就已經贏了一半。

三年來，俄羅斯反覆鎖定烏國的電力、供水與交通設施，目的不只是軍事打擊，而是要讓社會失序、人民恐慌、對政府失去信任。正因如此，烏克蘭選擇在風險中維持最低限度的日常運作：學校視警報轉入地下教室或改為遠距教學，工廠分段復工，商店能開就開。這不是對戰爭無感，而是一種清醒的抵抗。

維持生活，從來不是否認戰爭，而是拒絕讓戰爭定義一切。

這面鏡子對台灣尤其重要。近期有人把「戰時上班上課」描繪成冷血，把防衛準備指控為挑釁，彷彿只要不談、不準備，危險就會自動消失。但烏克蘭的經驗正好相反：真正製造恐慌的，永遠是毫無準備。

政府推動「全社會防衛韌性」，核心不在動員全民上戰場，而在於讓制度不中斷：電力與通訊有備援、醫療能分流、學校知道何時轉換教學模式、企業與地方政府知道如何撐過最混亂的時刻。這些準備，是為了降低戰爭衝擊，而不是放大戰爭陰影。

把這些努力說成挑釁，正落入威權政權最熟悉的心理戰：讓民主社會自我否定、自我瓦解，甚至主動拆掉防線。

烏克蘭人說，他們不能讓敵軍連生活都奪走。對台灣而言，更不能讓恐嚇奪走制度、信心與民主日常。真正的冷靜，不是否認風險，而是在風險來臨時，社會仍能正常運作、民主仍能站得住。

（作者為退休人士）

