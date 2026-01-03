自由電子報
自由廣場》從以色列經驗 談台灣機車族救護量能

2026/01/03 05:30

◎ 陳逸蘋

身為一名英語導遊和領隊，常有機會接待到來自世界各地的遊客和專家，日前接到特殊任務，協助接待來自以色列、專門規劃「戰地救援設備」的專家們。 這次經驗不僅是一次介紹台灣的國際外交導覽，更是一堂深刻的國防教育課，特別是他們對台灣「機車文化」的獨特見解，值得各界深思。

在交流過程中，以國專家對台灣滿街奔馳的機車感到驚艷，卻也對我們未將此優勢納入民防體系感到惋惜。專家分享，在以色列，為因應戰時空襲或災難導致的道路癱瘓，他們早已發展出成熟的「機車救護（Ambucycle）」編制。利用機車的高機動性，攜帶AED、止血帶與急救包，能在救護車無法通行的瓦礫堆或車陣中穿梭，在黃金時間內抵達現場搶救生命。

「台灣有全世界最密集的機車與技術嫻熟的騎士，這在戰時是極強大的後勤與救護能量，卻沒有被組織與訓練，真的很可惜。」專家的這番話，一語驚醒夢中人。我們常關注高科技飛彈軍購，卻忽略了身邊最現成、最具韌性的民間資源。

此外，陪同外賓的台灣醫護人員也坦言，過去醫院演習多針對火災、地震，對於「戰爭導致的大量傷患」處置相對生疏，SOP與物資調度都亟待加強。這說法與我在歐洲旅途中遇到的烏克蘭朋友所言不謀而合：「在戰爭爆發前，沒人相信真的會打，所以我們沒有足夠的準備。」

面對中共頻繁的軍演威脅，備戰不應只是國防部的責任，而是全民課題。從醫院的實戰化演練，到善用「機車王國」的特性建立機動救護隊，這些都是我們立刻能做、且必須做的準備。將民防意識結合台灣的在地特色，落實於日常生活，這才是最扎實的國防。

（作者為英語導遊、領隊）

