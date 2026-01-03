自由廣場》當災害成日常風險 看台灣韌性與盲點

◎ 陳琪

回顧二〇二五 年，台灣社會對災害的感受格外深刻。接連發生的地震，到各地公共安全事件，天災與人禍交織，讓災害不再只是突發新聞，而逐漸成為日常風險。地震來時，社群平台迅速湧現災情回報與安否確認，顯示民間動員與數位互助的成熟；但同時，也暴露出老舊建築、基礎設施與應變體系的脆弱。災害來臨更像一面照妖鏡，映照出台灣長期累積、卻尚未真正面對的治理問題。

從社會反應來看，台灣民眾對災害的適應能力確實提升。地震發生後，多數人已具備基本避難觀念，地方政府與消防體系的反應，也比過去更為迅速。然而，這種看似熟練的應對背後，隱含一種令人不安的現象，那就是對風險的習以為常。當災害變得頻繁，社會容易進入一種低度警覺的狀態，只要未造成大規模傷亡，便迅速回歸日常。這種集體心理，雖有助於穩定社會情緒，卻也可能降低對結構性問題的改革壓力，讓真正需要長期投入的防災工程與制度調整，一再被延後。

公共安全事件更凸顯制度碎片化的問題。無論是建築耐震、老屋更新、交通設施安全，或大型公共空間的風險管理，往往涉及多個主管機關，權責分散、標準不一。這種以事件為導向的治理模式，使台灣在每一次災害後，都彷彿重新開始檢討「老」問題，卻始終難以累積制度性的進步。

從更長遠的角度來看，氣候變遷與地質風險，正同步放大台灣面臨的災害挑戰。極端氣候導致降雨模式改變，增加土石流與淹水風險，而地震活動的不可預測性，更要求社會具備高度韌性。問題在於，韌性不只是救災效率，而是平時的投資選擇。當防災預算被視為成本、而非必要的公共投資，當耐震補強與都市更新長期受制於政治考量與短期利益，災害的代價便會在未來以更高昂的形式回收。

去年頻仍的災害，提供了一次重新思考治理優先順序的契機。真正的防災，不應只停留在宣導與演練，而是回到制度設計與資源配置。如何加速老舊建築補強、整合跨部會的公共安全治理、建立更透明的風險資訊機制，都是無法再拖延的課題。

災害從來不是單一事件，而是一連串選擇累積的結果。我們須誠實面對一個問題：下一次災害來臨前，我們是否真的做出了不同的選擇。

（作者從事自由業）

