自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》千億長照預算卡關 誰之責？

2026/01/03 05:30

◎ 劉哲廷

長照政策不只是「照顧老人」這麼單調，它成為一種國家治理能力的展示，也是關於責任如何被分配、誰被要求承擔、誰又得以退居幕後的權力安排。總統站在長照機構裡，談預算、談據點數、談服務量能，這些話語看似務實，卻同時暴露了台灣邁入超高齡社會時，仍未說出口的焦慮與矛盾。

人口老化不是即將到來的危機，而是早已發生、卻被不斷延後面對的現實。長照三．〇把預算推升到一千兩百億元，數字本身足以震撼，但更值得追問的是：這筆錢究竟要修補什麼？是補救家庭照顧功能的崩解，還是掩蓋我們長期將照顧外包給女性、外籍移工與低薪勞動者的結構問題？

政府強調，長照據點已遍布全台，服務人力突破十萬人，彷彿只要網絡夠密，照顧就能自然發生。但現實是，照顧並不是鋪設完成就能自動運轉的基礎建設。它依賴高度情緒勞動、身體勞動與時間勞動，而這些勞動在制度中始終被低估。長照人員長期處於高壓、低薪、缺乏社會尊重的狀態，制度擴張若沒有同步改善勞動條件，只是在加速耗損。

長照三．〇提出擴大機構式照顧、加強喘息服務、提早介入輕度失能與失智者，並與醫療體系串聯。這些政策語言聽來完整，卻也透露出一種治理邏輯：把照顧拆解為可管理的單元。問題在於，人的老去從來不是線性流程，而是充滿反覆、退化與不可預測的過程。當制度過度強調分類與分流，真正需要長期陪伴的人，反而容易在縫隙中被遺落。

預算卡在立法院尚未通過，行政部門呼籲國會加速審查，理由是避免影響長者照顧。這句話本身就揭示了長照的重要性：高齡者的照顧不容拖延遲緩，也因此更需要被嚴格檢視。國會的角色不該只是背書或阻擋，而是確保這筆龐大資源不被行政效率吞噬，而是真正改善照顧現場的處境。

值得注意的是，長照體系正在重塑地方社會。當學校、長照機構與在地就業結合，照顧不再只是家庭內部的隱形勞動，而成為一種公共職業。這或許是長照政策最具潛力的一面：它有機會改寫誰被期待去照顧、照顧是否值得被尊重。

長照三．〇的真正考驗，不僅在於預算能否順利通過，更在於社會是否願意正視照顧的結構性不平等。當我們不再只用溫情語言談照顧，而是承認它涉及權力、勞動與分配，長照才可能從政策口號，走向真正可承受的未來。

（作者為詩人，自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書