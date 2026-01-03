自由廣場》千億長照預算卡關 誰之責？

◎ 劉哲廷

長照政策不只是「照顧老人」這麼單調，它成為一種國家治理能力的展示，也是關於責任如何被分配、誰被要求承擔、誰又得以退居幕後的權力安排。總統站在長照機構裡，談預算、談據點數、談服務量能，這些話語看似務實，卻同時暴露了台灣邁入超高齡社會時，仍未說出口的焦慮與矛盾。

人口老化不是即將到來的危機，而是早已發生、卻被不斷延後面對的現實。長照三．〇把預算推升到一千兩百億元，數字本身足以震撼，但更值得追問的是：這筆錢究竟要修補什麼？是補救家庭照顧功能的崩解，還是掩蓋我們長期將照顧外包給女性、外籍移工與低薪勞動者的結構問題？

政府強調，長照據點已遍布全台，服務人力突破十萬人，彷彿只要網絡夠密，照顧就能自然發生。但現實是，照顧並不是鋪設完成就能自動運轉的基礎建設。它依賴高度情緒勞動、身體勞動與時間勞動，而這些勞動在制度中始終被低估。長照人員長期處於高壓、低薪、缺乏社會尊重的狀態，制度擴張若沒有同步改善勞動條件，只是在加速耗損。

長照三．〇提出擴大機構式照顧、加強喘息服務、提早介入輕度失能與失智者，並與醫療體系串聯。這些政策語言聽來完整，卻也透露出一種治理邏輯：把照顧拆解為可管理的單元。問題在於，人的老去從來不是線性流程，而是充滿反覆、退化與不可預測的過程。當制度過度強調分類與分流，真正需要長期陪伴的人，反而容易在縫隙中被遺落。

預算卡在立法院尚未通過，行政部門呼籲國會加速審查，理由是避免影響長者照顧。這句話本身就揭示了長照的重要性：高齡者的照顧不容拖延遲緩，也因此更需要被嚴格檢視。國會的角色不該只是背書或阻擋，而是確保這筆龐大資源不被行政效率吞噬，而是真正改善照顧現場的處境。

值得注意的是，長照體系正在重塑地方社會。當學校、長照機構與在地就業結合，照顧不再只是家庭內部的隱形勞動，而成為一種公共職業。這或許是長照政策最具潛力的一面：它有機會改寫誰被期待去照顧、照顧是否值得被尊重。

長照三．〇的真正考驗，不僅在於預算能否順利通過，更在於社會是否願意正視照顧的結構性不平等。當我們不再只用溫情語言談照顧，而是承認它涉及權力、勞動與分配，長照才可能從政策口號，走向真正可承受的未來。

（作者為詩人，自由工作者）

