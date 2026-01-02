台灣「有國民黨」 真是倒大楣！

◎ 蔡敏雄

中國國民黨仗著與民眾黨結合優勢，在立院為所欲為，毀憲亂政，為自身或中國利益，頻頻提出爭議法案，或修法，且目無法紀，強行表決。國民黨立委提出《黨產條例》修正草案，修改「附隨組織」定義，為「救國團與婦聯會 」解套，試圖要回已收歸國有的資產。民進黨團指控，若修法通過，原已被認定為「附隨組織」的救國團資產約十六億元，及婦聯會資產約三八七億元，將可免於追討，或甚至要求返還。

而，國民黨日前提案修改的《兩岸人民關係條例》，打算將中國籍配偶入籍年限從六年縮短為四年，並擴大眷屬來台享用健保的權利。但其他國籍者，則無此待遇，偏袒中配。

國眾兩黨聯手聲稱為了避免「債留子孫」、為了「民生優先」，阻擋五次一．二五兆元的國防特別預算，成為國際僅見的「全面」杯葛國防預算。而，國民黨修改「黨產條例」，可以自肥救國團及婦聯會共約四百億元不公不義的資產。

這四百億元若歸公，可用於支持通勤TPASS、改善少子化、年輕世代的婚育宅及育兒津貼等，甚至支應長者假牙與學生營養午餐。可見國民黨自私自利，其避免「債留子孫」、為了「民生優先」只是欺世盜名，提籃子假燒金；另外，中配高齡父母來台，繳的健保費有限，卻能直接享用健保資源，增加台灣健保負擔，會影響健保的永續經營，國民黨以「中配優先」，哪有考慮台灣的「民生優先」？

國民黨一方面以「債留子孫」與「民生優先」為理由阻擋國防特別預算。另一方面卻推動中配親屬享用健保及修法「黨產條例」自肥。不僅配合中共削弱台灣防衛能力，也不以全民利益優先，台灣「有國民黨，才真是倒大楣」！

（作者為診所醫師）

