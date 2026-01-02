自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

台灣「有國民黨」 真是倒大楣！

2026/01/02 05:30

◎ 蔡敏雄

中國國民黨仗著與民眾黨結合優勢，在立院為所欲為，毀憲亂政，為自身或中國利益，頻頻提出爭議法案，或修法，且目無法紀，強行表決。國民黨立委提出《黨產條例》修正草案，修改「附隨組織」定義，為「救國團與婦聯會 」解套，試圖要回已收歸國有的資產。民進黨團指控，若修法通過，原已被認定為「附隨組織」的救國團資產約十六億元，及婦聯會資產約三八七億元，將可免於追討，或甚至要求返還。

而，國民黨日前提案修改的《兩岸人民關係條例》，打算將中國籍配偶入籍年限從六年縮短為四年，並擴大眷屬來台享用健保的權利。但其他國籍者，則無此待遇，偏袒中配。

國眾兩黨聯手聲稱為了避免「債留子孫」、為了「民生優先」，阻擋五次一．二五兆元的國防特別預算，成為國際僅見的「全面」杯葛國防預算。而，國民黨修改「黨產條例」，可以自肥救國團及婦聯會共約四百億元不公不義的資產。

這四百億元若歸公，可用於支持通勤TPASS、改善少子化、年輕世代的婚育宅及育兒津貼等，甚至支應長者假牙與學生營養午餐。可見國民黨自私自利，其避免「債留子孫」、為了「民生優先」只是欺世盜名，提籃子假燒金；另外，中配高齡父母來台，繳的健保費有限，卻能直接享用健保資源，增加台灣健保負擔，會影響健保的永續經營，國民黨以「中配優先」，哪有考慮台灣的「民生優先」？

國民黨一方面以「債留子孫」與「民生優先」為理由阻擋國防特別預算。另一方面卻推動中配親屬享用健保及修法「黨產條例」自肥。不僅配合中共削弱台灣防衛能力，也不以全民利益優先，台灣「有國民黨，才真是倒大楣」！

（作者為診所醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書