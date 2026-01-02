自由電子報
自由廣場》南島語族的起源在台灣～考古學觀點

2026/01/02 05:30

◎ 郭素秋

現今南島語族最重要的兩個物質要素：帶柄樹皮布打棒、紡輪，分別代表著「非紡織布」（捶打樹皮成布」、「紡織布」，而這兩項重要的文化要素，已見於台灣的新石器時代早期。根據筆者的研究（Kuo 2019，書名New Frontiers in the Neolithic Archaeology of Taiwan（5600-1800 BP），台灣新石器時代早期的起源，主要有兩個來源：台灣在地的先陶文化的要素，和華南地區的古百越文化的要素。

值得注意的是，珠江三角洲雖在距今約五、六千年前出現無柄扁平的石拍，但未伴出紡輪；而同時期的中國其他地區，則僅見紡輪而未見樹皮布打棒。換言之，樹皮布打棒和紡輪，從未同時出現於中國的任何遺址；且絕大多數的遺址內涵，是沒有樹皮布打棒所代表的「捶打樹皮成布」的文化。相對於此，帶柄樹皮布打棒在約距今五千多年前，僅見於台灣的新石器時代早期，且同時伴出紡輪。

事實上，華南地區數千年來，始終未出現帶柄的樹皮布打棒。若以「帶柄樹皮布打棒」做為現今南島起源的判斷依據，南島語族真正的祖先文化，可溯源至台灣的新石器時代早期。華南的古百越文化，雖對南島語族的起源有所貢獻，但並非直接的傳承。

真正的南島語族的起源，要等到距今約五千多年前，台灣的在地先陶文化人，和遷移來台的部分古百越人，兩者因共同生活在這塊土地，而逐漸發展出台灣自身獨特的新石器時代早期（大坌坑時期）的各考古文化，至此才出現真正南島語族的祖先文化。換句話說，現今南島語族的最早祖先文化，首次出現於距今約五千多年前的台灣，數千年來一路發展、演變、傳承至今，而形成現今繁複而具有深遠內蘊的族群文化面貌，現今南島語族的起源在台灣。

（作者為中研院歷史語言研究所研究員）

