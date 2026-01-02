自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》守護憲政秩序 電子連署作伙來

2026/01/02 05:30

◎ 楊智強

過往只在報稅季才被想起的「自然人憑證」，在新年伊始，可望成為台灣公民社會對抗憲政危機的最後方舟。

這一兩年來，台灣民主遭逢醜陋與粗暴的挾持。藍白先惡意提高判決門檻，試圖癱瘓憲法法庭作；接著不斷否決大法官提名人選，確保持續停擺。一年過去，九十六件釋憲案卡關，預估至少需六年才能清完積案。所凍結的，是性侵被害人、兒少案件、勞工權益與刑事個案的無聲吶喊。迫切需要司法救濟的基本權利，全在政治算計中枯等。

令人不寒而慄的是，始作俑者竟對外宣稱：「人民贏了」。

我們不禁要問人民究竟贏了什麼？贏到司法不能判？贏到基本權利被擱置？還是贏到某些立委把整個憲政體制當成政治攻防的籌碼？這不是民主，這是挾持。為了權力鬥爭，有心人將全體人民的權益丟上祭壇，根本是輸得徹底。

去年底，儘管憲法法庭已針對《憲法訴訟法》相關條文宣告違憲，但憲政危機並未煙消雲散，若無強大民意做後盾，憲法判決也難敵國會的惡意杯葛。

這也是為何「自然人憑證」如此重要，讓我們參與台灣史上首次大規模電子連署，用數位防護罩來廢止那些強迫人民交出身分證影本、大開民主倒車的封建法條。這不只是科技民主的里程碑，更是我們奪回自主權、不讓基本人權被政治勒索的具體行動。

距離一月卅日連署截止，剩不到一個月時間。憲政崩壞的威脅不會自動消失，守護台灣只需兩分鐘。請讓您的自然人憑證發揮更神聖的價值，它不只用來計算要繳多少稅給國家，更該用來證明我們拒絕被權力鬥爭挾持。別等到正義求助無門的那一刻，才後悔我們當時連按下滑鼠的勇氣都沒有。

（作者為社會科教師 ）

