自由廣場》從日本經驗 看台灣的憲政危機

2026/01/02 05:30

◎ 星友康

近一年來的台灣司法的憲政爭議，常被刻意簡化為「非民選的大法官對上國會多數（民意）」，若將視野放寬到日本，或許能更清楚看見台灣憲政爭議的真正風險所在。

日本沒有獨立的憲法法院，違憲審查由一般法院在具體案件中附帶進行，最終由最高裁判所負責，此制度看似穩固，司法機關的存在也不可能被立法技術性癱瘓。但其實日本司法的憲政特色是在於最高裁，長期極度自制，幾乎不對重大政治議題作出明確的違憲判斷。

結果，不是立法權被司法阻擋，而是國會多數在「司法沉默」的背景下，事實上取得近乎無制衡，如選舉制度長期處於「違憲狀態」，卻被反覆容忍。如高度爭議的安保法制，最終也未經實質違憲審查而被政治性地「消化」。表面上制度仍在運作，實際上，憲法逐漸被掏空。

這正是台灣此刻必須警惕之處。雖然台日危機形式不同，但本質相通，台灣是透過立法與人事操作，試圖讓憲法審查機制「不能運作」，日本則是「選擇不運作」。前者粗暴，後者溫和，卻同樣危險。

將「民主」簡化為「國會多數」，並進而要求司法無條件服從，這在比較憲法的視角下，是極其危險的倒退。司法違憲審查的功能，從來不是反對民主，而是阻止民主多數在一時激情或權力計算下，踰越憲法所劃定的界線。否則，憲法將不再是「最高規範」，而是「政治宣言」。

日本經驗告訴我們：司法若失去勇氣，憲政秩序會在不知不覺中腐蝕，台灣眼前爭議則提醒，司法若被制度性封口，後果只會來得更快，兩者殊途同歸。

就因此，與其質問大法官「是否太過擴權」，不如反問：若連憲法法庭都被迫噤聲，台灣還剩下什麼機制？可以阻止權力自我膨脹？日本已經示範給我們看了「過度自制的代價」，台灣，實在沒有理由，非要再走一遍同樣的路。

（作者為原日籍歸化台灣人士，東吳大學法律系兼任講師）

