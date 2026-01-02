自由電子報
自由廣場》國際站出來 中共軍演的3大誤判

2026/01/02 05:30

◎ 王宏仁

中共發動「正義使命～二〇二五」軍事演習，表面上聲勢浩大，實際上卻是近年來對台軍演中，最失敗、也最適得其反的一次。從當前國際現實來看，這場軍演可說是百害而無一利，充分暴露北京對形勢的嚴重誤判，甚至是與當前國際社會的正義觀脫節。

首先，軍演時間點就極為諷刺。演習宣布的時間，緊接在國民黨籍台北市長蔣萬安結束上海雙城論壇返台之後。雙城論壇原被視為國民黨用來證明「兩岸交流有助降低緊張」的重要舞台，結果北京立刻用軍演證明了一件事：習近平本人並沒有打算顧及中國國民黨的論述需要，更無意配合其政治節奏。

這也解釋了為何蔣萬安在面對軍演時，幾乎不敢正面批評北京，反而轉向要求賴總統「自我克制」。問題是，這場軍演與賴總統究竟有何關聯？台灣社會看得很清楚，北京口中的「交流」，不過是包裝；真正的期待，是台灣必須無條件順從。這正是軍演帶來的第一個反效果。

第二個反效果，來自於中共對「正義」的錯誤詮釋。北京一再重複台灣屬於中國的歷史命定論，試圖用軍事封鎖與實彈演練，切斷台灣與外部世界的連結。但問題在於，這套敘事早已與國際現實脫節。當前國際社會對台灣的理解，並非中國的「內部資產」，而是全球供應鏈與科技體系中不可或缺的一環；台灣海峽，也被視為攸關全球經貿安全的公共財。因此，中共越是以軍演威嚇，國際社會反而越有介入動機。當北京的軍事行動直接威脅到他國的經濟安全與戰略利益時，介入就成為必然，而非例外。

最後一個致命的誤判，在於北京始終以為，只要透過文攻武嚇，就能把美國「排除在外」。但事實恰恰相反，美國從來不在外部。無論是軍事部署、飛彈防禦體系，或是與台灣、日本、菲律賓等印太盟友在政治、軍事與經濟上的深度整合，美國早已是區域結構的一部分。若台海發生衝突，美軍並非「遠道而來」，而是立即從既有部署中回應。

當各國陸續發聲，公開譴責中國破壞台海穩定之際，北京若仍沉溺於自身幻想，拒絕面對現實，那麼這樣的威權自信，終將成為反噬自身的起點。歷史早已一再證明，脫離現實的暴政，從來沒有好下場。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

