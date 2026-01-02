自由廣場》讓「韌性之島」融進制度與日常裡

◎ 郭健國

總統元旦談話把「韌性」與「希望」放在同一句話裡，是對台灣最務實的祝福：我們不缺勇敢，也不缺情感；真正稀缺的，是把勇敢變成制度，把情感變成治理的能力。副總統也提醒「團結守護台灣」「照顧好自己，也照顧好愛的人」，這句話其實點出韌性的底層邏輯—先讓日常能安穩，國家才有底氣。

但團結若只停在口號，韌性就會內耗掏空。面對外在壓力，台灣要的不是「同一種聲音」，而是「同一套能運作的系統」：危機通報要快、跨部門協調要順、後備與訓練要扎實、關鍵基礎設施要有備援；更重要的是，預算與法制要跟得上風險變化，不能等到警報響起才補破網。

韌性不是「遇到事撐住」，而是「不讓小事變大事」。它需要三件事：第一，透明與可受檢驗的決策流程，讓社會信任不被謠言牽著走；第二，責任與權限的清楚切割，避免出事後互踢皮球；第三，持續演練與平時投資，把「萬一」當成「必修」。

同時，人民也有自己的韌性功課：不轉傳未查證訊息、不用羞辱代替辯論、不把不同立場的人當敵人。團結不是情緒的同溫層，而是願意在分歧裡仍共同守住底線：安全、秩序、以及每個人的尊嚴。

新的一年，讓「韌性之島」不只是一句好聽的話。把它做進制度、做進預算、做進訓練，也做進每個人對公共責任的日常選擇。希望，才不會只停在元旦的祝福裡，而能留在我們真正過得下去的生活裡。

（作者為立法院國會助理工會理事、政經研究員）

