自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》風雨過後 依然挺立！／致2026 獻給勇敢的台灣人

2026/01/02 05:30

◎ 林柏寬

二〇二五年的尾聲，海峽彼岸送來的不是新年的賀卡，而是代號「正義使命～二〇二五」的隆隆砲聲。這場無預警的圍台軍演，像一場突如其來的暴雨，試圖淋濕我們對未來的期盼，但也在這個緊繃的時刻，我們看見了人性的光輝。

日本神戶市議員上畠寬弘的話語，溫暖如冬陽。當有人勸他別來台灣，他卻堅定地說，「不中斷的交流，就是守護自由的意志。」與此同時，美日印澳四國大使在北京的合影，菲律賓國防部長的仗義執言，都像是在告訴我們，在這條民主的道路上，台灣並不孤單。

當世界都在擁抱台灣，但我們家中卻傳來了刺耳的雜音。中國國民黨主席鄭麗文卻厲聲質問賴總統「何時下架台獨黨綱」，更指責政府「挑釁」、販賣「芒果乾」。這種論調，就像是當強盜在門外磨刀霍霍時，家人卻轉頭責怪父親，「都是因為你不肯把家門鑰匙交出去，才惹得人家不高興。」

面對內外挑戰，賴總統在二〇二六年元旦談話，以「韌性之島，希望之光」為題向世界宣告，台灣沒有時間等待與內耗。面對中國擴張，賴清德挺起元首脊梁，向世界展現捍衛主權的決心。這不是挑釁，而是為了在這塊土地呼吸自由空氣的生存底線。

賴總統將「務實」置於四大目標之首，拒絕口號式和平，構築真金白銀的防線。啟動反滲透法網、落實一．二五兆國防預算。正如他所言，「沒有強韌國防，就不會有國家，更無彼此爭辯的空間。」這記重拳，狠狠打臉了那些販賣恐懼的投降主義者。和平從來不是跪求侵略者的善意，而是建立在讓對方「不敢越雷池一步」的實力之上。

海峽的現狀，靠的是我們築起的防線，而非對岸的慈悲。面對中共二〇二七的野心，唯有讓國防預算過關，粉碎敵人的時間表，才是我們唯一的活路。

新的一年，第一道曙光已經亮起。我有一個深切的新年願望，願所有愛台灣的人，都能擁有一顆勇敢的心。不要被失敗主義的烏雲遮蔽了雙眼，不要讓恐懼吞噬了我們的自信。看看上畠議員的笑容，看看國際友人的援手，我們如常生活、努力工作，與熱愛這片土地。

這份「如常」，就是最強大的反擊；這份「熱愛」，就是最堅不可摧的盾牌。請勇敢支持台灣這個國家，只要我們不自己跪下，就沒有人能強迫我們矮人一截。

風雨會停，但我們的根，會扎得更深。

（作者為台南市國中教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書