自由廣場》風雨過後 依然挺立！／致2026 獻給勇敢的台灣人

◎ 林柏寬

二〇二五年的尾聲，海峽彼岸送來的不是新年的賀卡，而是代號「正義使命～二〇二五」的隆隆砲聲。這場無預警的圍台軍演，像一場突如其來的暴雨，試圖淋濕我們對未來的期盼，但也在這個緊繃的時刻，我們看見了人性的光輝。

日本神戶市議員上畠寬弘的話語，溫暖如冬陽。當有人勸他別來台灣，他卻堅定地說，「不中斷的交流，就是守護自由的意志。」與此同時，美日印澳四國大使在北京的合影，菲律賓國防部長的仗義執言，都像是在告訴我們，在這條民主的道路上，台灣並不孤單。

當世界都在擁抱台灣，但我們家中卻傳來了刺耳的雜音。中國國民黨主席鄭麗文卻厲聲質問賴總統「何時下架台獨黨綱」，更指責政府「挑釁」、販賣「芒果乾」。這種論調，就像是當強盜在門外磨刀霍霍時，家人卻轉頭責怪父親，「都是因為你不肯把家門鑰匙交出去，才惹得人家不高興。」

面對內外挑戰，賴總統在二〇二六年元旦談話，以「韌性之島，希望之光」為題向世界宣告，台灣沒有時間等待與內耗。面對中國擴張，賴清德挺起元首脊梁，向世界展現捍衛主權的決心。這不是挑釁，而是為了在這塊土地呼吸自由空氣的生存底線。

賴總統將「務實」置於四大目標之首，拒絕口號式和平，構築真金白銀的防線。啟動反滲透法網、落實一．二五兆國防預算。正如他所言，「沒有強韌國防，就不會有國家，更無彼此爭辯的空間。」這記重拳，狠狠打臉了那些販賣恐懼的投降主義者。和平從來不是跪求侵略者的善意，而是建立在讓對方「不敢越雷池一步」的實力之上。

海峽的現狀，靠的是我們築起的防線，而非對岸的慈悲。面對中共二〇二七的野心，唯有讓國防預算過關，粉碎敵人的時間表，才是我們唯一的活路。

新的一年，第一道曙光已經亮起。我有一個深切的新年願望，願所有愛台灣的人，都能擁有一顆勇敢的心。不要被失敗主義的烏雲遮蔽了雙眼，不要讓恐懼吞噬了我們的自信。看看上畠議員的笑容，看看國際友人的援手，我們如常生活、努力工作，與熱愛這片土地。

這份「如常」，就是最強大的反擊；這份「熱愛」，就是最堅不可摧的盾牌。請勇敢支持台灣這個國家，只要我們不自己跪下，就沒有人能強迫我們矮人一截。

風雨會停，但我們的根，會扎得更深。

（作者為台南市國中教師）

