自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》應處中國 不能有危險的幻想

2026/01/02 05:30

這一廂情願的幻想，最鮮明的例子，莫過於台北市長蔣萬安剛結束在中國上海的「雙城論壇」，中共便宣布軍演。（資料照）這一廂情願的幻想，最鮮明的例子，莫過於台北市長蔣萬安剛結束在中國上海的「雙城論壇」，中共便宣布軍演。（資料照）

中共發動環台軍演，引發國際強烈批評。放眼全球，僅有與中國同為威權軸心的俄羅斯，接續在北方四島演習；以及北韓試射巡弋飛彈，意在牽制日本因應「台灣有事」的奧援行動，同時分散美國在印太的軍事能量。此次共軍逼近台灣二十四浬海域、演練環島封鎖以拒止美日介入的意圖昭然若揭。中共欲併吞台灣突破第一島鏈以爭霸印太，這是明擺的劇本。為此，民主國家加速團結，強化有效嚇阻力量，反制這個最具威脅性的共黨威權。賴清德總統元旦談話提出今年四個施政總目標，即以「打造更安全、堅韌的台灣」為首。國際情勢的演變，有如與時間賽跑。若還有人仍以為只要坐上談判桌、舉杯寒暄，就能維持和平與自主，無疑是一廂情願，更是危險的幻想。

這一廂情願的幻想，最鮮明的例子，莫過於台北市長蔣萬安剛結束在中國上海的「雙城論壇」，中共便宣布軍演。蔣稱期盼台海不再波濤，結果北京立刻還以更大規模的軍演波濤來回應，顯示武嚇從未因兩岸交流而收斂。國民黨似乎以為只要雙方願意對話，情勢便能緩和。這是對中共的認知錯誤，對國共鬥爭史的健忘無知，更是愚蠢地把自身行為模式直接套用在對手。中共善於所謂「談談打打」，若勢弱，談判是要為未來爭取時間；共軍過去被國軍圍剿至快亡黨時，即是如此。若勢強，談判目的就要對方辱簽城下之盟；當年共軍席捲中國，國民黨人提議「劃江而治」，反而招致共軍全面收編國軍的屈辱要求。殷鑑並不遠，現今的國民黨不僅重蹈錯誤，甚至更而甚之。在野在國會繼續封殺國防特別預算條例草案，連審查的機會都不給。為上談判桌，先自我繳械。這就是危險的幻想。

國民黨除了重複犯錯，還拋卻當年建黨秉持的反專制理想，全面靠攏中共這個極權政府。外界亦質疑，在野阻撓強化國力與提升自我防衛的重要施政，是為了當成向北京示好的籌碼，以及能與習近平見上一面的獻禮。中共的核心目標始終是併吞台灣。倘若在野主張與中國對話，是為了爭取台灣的自我準備時間，那不斷地阻擋年度總預算、國防特別預算與財劃法等重要法案審查，因而削弱與延宕自身的準備能力，作法豈非自相矛盾。周邊國家包括日本、南韓、菲律賓與紐澳等，皆因局勢嚴峻而提高軍費。在野黨卻極盡掣肘，形同區域安全破口。當國際社會同聲譴責中共軍演的粗暴時，在野黨則替北京找藉口，讓中共得以毫不掩飾地升高對台極限施壓。

觀察此次軍演，存在錯誤解讀。例如認為中共是因不滿高市首相的「台灣有事說」，以及川普政府二度宣布的百億美元軍售案。所以，「軍演目標不是針對台灣」。都直接瞄準了，還說不是對付我們，這說法既荒謬又誤導。事實上，日方多次強調其政策立場並未改變，美國軍售也屬提高不對稱戰力的自我防衛性質。錯誤歸因，無助民主友盟合作與信任。二〇二二年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中共首度發動環台軍演。美國國會議長來台亦非首次，有人卻指責美國過度挺台才招致軍演。若將外國支持台灣當成錯誤，就完全掉進中共的認知作戰陷阱。中共在東海、台海與南海擴張，向以「不滿」為藉口，而何者會引發不滿，全由北京自行定義。陷入倒果為因的邏輯，等同接受其敘事。中共尋釁不缺理由，台灣若因此遠離民主陣營，自斷友盟臂膀，正中北京下懷。

此外，國安局長蔡明彥上月初已表示，近期是中共軍演高峰期。只要將例行性的聯合巡弋或遠海訓練加以包裝，並冠上特定代號，便能塑造成針對性的軍事行動。由此觀之，此次軍演是一場缺乏正當性的不正義展示，並在我情報部門的預判。政府迅速因應、公開說明，社會保持穩定，從金融市場反應即可看出。中共對台施壓，是為突破島鏈。國際戰略專家布里辛斯基以「大棋盤」形容全球格局，美中競逐為核心。共軍練兵，劍指台灣，這是關鍵「棋眼」；在圍棋中，只要形成雙眼便能「活棋」。繼中共後，俄羅斯軍演針對日本，即為破壞這印太安全基石。這說明台日安全緊密相連，彼此命運依存。遺憾的是，我們在野黨在外部威脅升高之際砲口對內，一味地攻訐賴總統。拒絕一致對外，致使自身力量分散，向外傳遞錯誤訊號。只能說，對台灣人民而言，「真是倒了八輩子的楣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書