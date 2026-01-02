社論》應處中國 不能有危險的幻想

這一廂情願的幻想，最鮮明的例子，莫過於台北市長蔣萬安剛結束在中國上海的「雙城論壇」，中共便宣布軍演。（資料照）

中共發動環台軍演，引發國際強烈批評。放眼全球，僅有與中國同為威權軸心的俄羅斯，接續在北方四島演習；以及北韓試射巡弋飛彈，意在牽制日本因應「台灣有事」的奧援行動，同時分散美國在印太的軍事能量。此次共軍逼近台灣二十四浬海域、演練環島封鎖以拒止美日介入的意圖昭然若揭。中共欲併吞台灣突破第一島鏈以爭霸印太，這是明擺的劇本。為此，民主國家加速團結，強化有效嚇阻力量，反制這個最具威脅性的共黨威權。賴清德總統元旦談話提出今年四個施政總目標，即以「打造更安全、堅韌的台灣」為首。國際情勢的演變，有如與時間賽跑。若還有人仍以為只要坐上談判桌、舉杯寒暄，就能維持和平與自主，無疑是一廂情願，更是危險的幻想。

這一廂情願的幻想，最鮮明的例子，莫過於台北市長蔣萬安剛結束在中國上海的「雙城論壇」，中共便宣布軍演。蔣稱期盼台海不再波濤，結果北京立刻還以更大規模的軍演波濤來回應，顯示武嚇從未因兩岸交流而收斂。國民黨似乎以為只要雙方願意對話，情勢便能緩和。這是對中共的認知錯誤，對國共鬥爭史的健忘無知，更是愚蠢地把自身行為模式直接套用在對手。中共善於所謂「談談打打」，若勢弱，談判是要為未來爭取時間；共軍過去被國軍圍剿至快亡黨時，即是如此。若勢強，談判目的就要對方辱簽城下之盟；當年共軍席捲中國，國民黨人提議「劃江而治」，反而招致共軍全面收編國軍的屈辱要求。殷鑑並不遠，現今的國民黨不僅重蹈錯誤，甚至更而甚之。在野在國會繼續封殺國防特別預算條例草案，連審查的機會都不給。為上談判桌，先自我繳械。這就是危險的幻想。

國民黨除了重複犯錯，還拋卻當年建黨秉持的反專制理想，全面靠攏中共這個極權政府。外界亦質疑，在野阻撓強化國力與提升自我防衛的重要施政，是為了當成向北京示好的籌碼，以及能與習近平見上一面的獻禮。中共的核心目標始終是併吞台灣。倘若在野主張與中國對話，是為了爭取台灣的自我準備時間，那不斷地阻擋年度總預算、國防特別預算與財劃法等重要法案審查，因而削弱與延宕自身的準備能力，作法豈非自相矛盾。周邊國家包括日本、南韓、菲律賓與紐澳等，皆因局勢嚴峻而提高軍費。在野黨卻極盡掣肘，形同區域安全破口。當國際社會同聲譴責中共軍演的粗暴時，在野黨則替北京找藉口，讓中共得以毫不掩飾地升高對台極限施壓。

觀察此次軍演，存在錯誤解讀。例如認為中共是因不滿高市首相的「台灣有事說」，以及川普政府二度宣布的百億美元軍售案。所以，「軍演目標不是針對台灣」。都直接瞄準了，還說不是對付我們，這說法既荒謬又誤導。事實上，日方多次強調其政策立場並未改變，美國軍售也屬提高不對稱戰力的自我防衛性質。錯誤歸因，無助民主友盟合作與信任。二〇二二年時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中共首度發動環台軍演。美國國會議長來台亦非首次，有人卻指責美國過度挺台才招致軍演。若將外國支持台灣當成錯誤，就完全掉進中共的認知作戰陷阱。中共在東海、台海與南海擴張，向以「不滿」為藉口，而何者會引發不滿，全由北京自行定義。陷入倒果為因的邏輯，等同接受其敘事。中共尋釁不缺理由，台灣若因此遠離民主陣營，自斷友盟臂膀，正中北京下懷。

此外，國安局長蔡明彥上月初已表示，近期是中共軍演高峰期。只要將例行性的聯合巡弋或遠海訓練加以包裝，並冠上特定代號，便能塑造成針對性的軍事行動。由此觀之，此次軍演是一場缺乏正當性的不正義展示，並在我情報部門的預判。政府迅速因應、公開說明，社會保持穩定，從金融市場反應即可看出。中共對台施壓，是為突破島鏈。國際戰略專家布里辛斯基以「大棋盤」形容全球格局，美中競逐為核心。共軍練兵，劍指台灣，這是關鍵「棋眼」；在圍棋中，只要形成雙眼便能「活棋」。繼中共後，俄羅斯軍演針對日本，即為破壞這印太安全基石。這說明台日安全緊密相連，彼此命運依存。遺憾的是，我們在野黨在外部威脅升高之際砲口對內，一味地攻訐賴總統。拒絕一致對外，致使自身力量分散，向外傳遞錯誤訊號。只能說，對台灣人民而言，「真是倒了八輩子的楣」。

