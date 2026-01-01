社論》此際台灣更需要自救運動

主張ROC與PRC同屬一中，就等於承認PRC是中央政府，而ROC只是等待手術切除的一條歷史尾巴。（資料照）

中華民國，中華人民共和國，雖然互不隸屬，但同屬一個中國。鄭麗文這樣的話術，需要理解其接枝法。然後，才能理解「要讓台灣人自豪地說『我是中國人』」，何以會讓小粉紅激動振奮，而台灣人總覺得毛毛的。

ROC與PRC互不隸屬，後面加上一句同屬一中，就不是互不隸屬，而是過渡性的「兩國論」轉向永久性的「一國論」，且是ROC融入PRC。所以，把賴清德的成語「互不隸屬」，接上北京統戰的成語「同屬一中」，適足以自曝內心相信而要追求的，不是中華民國／台灣作為主權國家，而是兩岸終極同屬中華人民共和國。從而，心安理得支持PRC打破互不隸屬，消滅ROC。道理很簡單，所謂的同屬一中，根據北京主張的、國際承認的一中原則：世界上只有一個中國，PRC是中國唯一的合法政府。

所謂的同屬一中，中華民國憲法本文及增修條文，都找不到白紙黑字的規定。反倒是，北京有一張白紙黑字：一九四九年十月一日，中華人民共和國中央人民政府宣告成立，取代中華民國政府成為全中國的唯一合法政府和在國際上的唯一合法代表，中華民國從此結束了它的歷史地位；國民黨統治集團退踞台灣，繼續使用中華民國和中華民國政府的名稱，始終只是中國領土上的一個地方當局。易言之，主張ROC與PRC同屬一中，就等於承認PRC是中央政府，而ROC只是等待手術切除的一條歷史尾巴。

由此可見，同屬一中，反獨促統，乃是系統性工程。凡是主張同屬一中者，就必須反獨，而且必須促統，統一於五星旗下。反獨，當然不是只針對台灣獨立，還包括「一中一台」、「一個中國、兩個政府」、「兩個中國」、「台灣地位未定論」等。包羅萬象的反獨，完全不容許ROC的存在空間，因此，李登輝的「特殊的國與國關係」，賴清德的「互不隸屬」（台灣是主權獨立的國家，國名叫ROC﹚，都是不同光譜的台獨。促統呢？光是反對「台灣獨立」，而不致力於中華民國／台灣「被統」於PRC，同樣不行。「拒統」與「謀獨」所差無幾。張榮恭便替北京解釋了：若國民黨的訴求是和平，但明白表示不統一，對中國而言，台灣恐不會有和平，因為明白表示不統一，等於宣示和平台獨。

目前的國民黨，儼然已遭「赤化」，不僅揚棄了「捍衛中華民國」，甚至把ROC當作協力PRC侵吞台灣的便橋。鄭麗文向習近平交心：海峽兩岸於一九九二年達成「各自以口頭方式表達堅持一個中國原則」的共識。如此變味的「九二共識」，與當年國民黨當事人之「雙方均堅持『一個中國』（的）原則，其內涵各自表述」，亦即「一個中國，各自表述」，差之毫釐，繆以千里。這也令兩岸關係內政化，一如馬英九的願景：「兩岸同屬一個中國，兩岸問題應由兩岸自己談」，「兩岸是國內事務，外部的人不要插手」。既然是「國內事務」，PRC想關起門來打狗，打中華民國／台灣，純屬中央政府的「正義使命」。

根據一項最新民調，藍白綠的支持度分別是二十．六％、十六．七％、卅八．四％。此一警訊說明，國民黨太中國，開始引起民眾疑慮。我們則不免納悶，為何藍營遇上民進黨還知道為選票而戰，卻一味迎合沒有選票的北京？於是，與中華民國／台灣劃清界線，卻把「境外敵對勢力」當作自己人，不知不覺就把「中華民國」變成「中華（人）民（共和）國」的簡寫。從兩蔣到李登輝，對國民黨的定位容或不同，但談到「未來的統一」，則有「民主、自由、均富」的交集。不幸，每下愈況，現在的國民黨，充滿投降主義，盲從中國共產黨的指揮棒，高唱紅色主旋律。彷彿，巴不得早點抵達「被統」的終點，有功人員分享「和平紅利」。

一九六四年，彭明敏與魏廷朝、謝聰敏發表「台灣自救運動宣言」。二〇二〇年一月二日，彭教授在本報刊登「台灣人民自救宣言續文」。二〇二四年以來，台灣陷入前所未有的政黨、國會之毀憲亂政、蹂躪主權。其情況之危急，不下於自救運動宣言背景。而「中國佔領台灣，就是台灣人民的末日」，彭教授所憂患者仍在且加深。當理應「為民喉舌」的立委、政黨，淪為替境外敵對勢力服務，吾人必須體會「自救」之不變主旨，化為契合時代脈絡之行動，向內外敵友證明：自己才是台灣的主人！

