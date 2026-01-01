自由電子報
新聞線上》國民黨的斯德哥爾摩症候群

2026/01/01 05:30

中共解放軍舉行環台軍演，2025年12月30日使用長程多管火箭（遠火）在台灣北部海域實彈射擊。（路透）中共解放軍舉行環台軍演，2025年12月30日使用長程多管火箭（遠火）在台灣北部海域實彈射擊。（路透）

記者陳杉榮

中國國民黨的黨章第二條規定，本黨結合信仰三民主義的同胞為黨員，「反對共產主義」。當前的國民黨，獻媚北京習近平當局，仇視民進黨賴清德政府，完全無視於國民黨被共產黨逐出中國大陸，以及中共長期壓迫中華民國政府的客觀事實。這種被害者對加害人產生情感依附的「斯德哥爾摩症候群」，正是國民黨毀憲亂台的病灶之所在。

中共對台軍演，是明顯的侵略行為，台灣需要強大的國防力量，抵禦外侮，美日歐澳加等民主盟邦，近年關注台海局勢的發展，雖有台灣半導體等科技牽動全球經濟的成分，但同時也是二戰後國際秩序的維持，並關乎東亞民主制度的穩定，台灣不必妄自菲薄。可惜的是，左右台灣國會的國民黨這兩年來，以打擊民進黨政府為第一要務，寧可破壞憲政秩序，也不讓民進黨有完整的執政空間。

國民黨毀憲亂台行徑當然和中共勢力介入有極大關聯。自從公元二千年台灣第一次政黨輪替，喪失政權的國民黨就已轉變方向，二〇〇二年美國總統布希批准對台出售八艘柴電潛艦等「三項軍購案」，在立法院一再受到國民黨和親民黨的杯葛。二〇〇四年「連宋配」敗給陳水扁之後，國民黨不演了，連戰在二〇〇五年「進京」面見中共領導人胡錦濤，從此國民黨把「反對共產主義」的黨章，丟到焚化爐燒了。

二〇〇八年第二次政黨輪替，國民黨重新執政，馬英九這位像極了南唐李後主的「馬先生」，外交休兵，國安棄械，號稱蔣經國的信徒，卻過度親中，露出敗象，他率領的政府淪為中共的扈從。而過去每年紀念「六四天安門民主運動」的馬先生，現在也幾乎把六四消磁了。何以故？為了他和他爸爸的民族大夢，染上了「斯德哥爾摩症候群」，愛上了他老闆蔣經國和他國家的敵人。

民族主義是許多國民黨員「認同中國」的連結，問題是，中國共產黨的民族主義，不是中國國民黨懷想的「民國」民族主義，也不是傳說的儒道民族主義，而是攻擊型的民族主義，和希特勒當年運用的民族主義相同，擴張逞凶，意圖重塑世界秩序。台灣這些國民黨徒子徒孫，嘴裡講的是中華民國，骨子裏不知道是什麼？在自由民主的環境底下，成為中共民族主義的走卒。

看到鄭麗文合理化中國對台軍演的侵略行為，把責任歸咎給在台灣的中華民國政府；看到傅崐萁和羅智強在立法院阻擋軍購案，等同於敵視美國和日本等國際救援者，這樣的斯德哥爾摩症候群患者，操控國會，「台灣真的是倒了八輩子的楣」；當他們作姿作態去大溪慈湖頭寮謁陵，根本就是踐踏蹂躪兩位蔣總統的亡魂！蔣萬安如果真的是蔣家後裔，怎麼吞得下去？

