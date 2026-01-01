自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》面對癌症時鐘快轉 在篩檢與昂貴新藥之外的對策

2026/01/01 05:30

◎ 李伯璋

台灣癌症時鐘又快轉了！國健署公布的二〇二三年癌症登記報告顯示，國內新發癌症人數再創新高，平均每三分四八秒就有一人罹癌，比前一年快轉十四秒。必須先說，政府並非沒有努力，多年來，癌症篩檢項目不斷擴大，從子宮頸癌、乳癌、大腸癌，到近年推動肺癌低劑量電腦斷層檢查；健保也持續引進價格高昂的新型癌症藥物，希望透過「早期診斷、積極治療」來提升存活率。這些政策確實對降低部分癌症死亡率有所助益，值得肯定。

為什麼癌症發生率仍然年年攀升？癌症策略集中在「更早發現」與「更強治療」之餘，應同步處理癌症風險的源頭管理，那麼醫療體系的努力，才能追趕上不斷加速的癌症時鐘。一個長期被忽略、卻與醫療制度本身高度相關的風險就是「醫療輻射暴露」。在全民健保制度下，電腦斷層等影像檢查沒有「使用者付費的部分負擔」，民眾感受不到成本；醫師在防禦性醫療與給付誘因下，更容易傾向「多做檢查以求安心」。當短期診斷與長期輻射風險完全脫鉤，影像檢查的過度使用，是制度下可預期的結果。

電腦斷層檢查不會立刻帶來不適，病人與醫師在短期內幾乎「感覺不到傷害」。但實證研究清楚顯示，隨著累積輻射劑量增加，特定癌症的發生風險並非零星上升，而是呈現明確的「劑量 — 反應」關係。我們的研究顯示，惡性淋巴瘤與白血病的發生勝算比 （Odds Ratio）可上升至兩倍以上，肝膽胰相關癌症在高劑量族群中甚至可達三倍以上。這些風險，並非來自單一次檢查，而是多年反覆、被視為理所當然的醫療暴露所累積的結果。

身為醫師，我理解病人希望「多檢查一點比較安心」，影像檢查往往是最安全、也最不容易被質疑的選擇。令人不安的是，醫療輻射的傷害來得太慢、太安靜了。癌症往往在十年、廿年後才出現，屆時，幾乎無人會回頭去問：這是否與過去一次又一次的檢查有關？當全民健保制度讓影像檢查幾乎沒有使用者付費，這種「短期無感、長期無知」被制度性地放大。部分負擔的意義，不只是財務考量，而是讓風險重新回到醫療決策中，迫使我們在每一次檢查前，停下來思考「是否真的必要」。

值得對照的是，肝癌之所以成為少數長期下降的癌症類型，關鍵不在於藥物愈來愈昂貴，而是政府長期投入B、C型肝炎疫苗、篩檢與治療，從源頭降低致癌風險。這正說明，有效的癌症防治，不只靠診斷與治療，更須面對風險管理本身。

當癌症時鐘持續快轉，我們除了問「能不能更早發現、用更好的藥」，也要誠實面對：有哪些癌症風險，是制度本身製造，卻仍被我們集體忽略的？醫療輻射的累積暴露，不應繼續被排除在癌症防治策略之外。

（作者是台北醫學大學公衛學院講座教授）

