自由廣場》中國網民看穿的一場軍演維穩秀

2026/01/01 05:30

◎ 葉昱呈

中國發動「XX使命─二〇二五」圍台軍演，大量軍機、軍艦密集出動，刻意營造隨時可戰的壓迫氛圍。但這場高調動員，與其說是戰略自信，不如說更像是為了「維穩」而不得不上演的統戰政治秀。

令人意外的是，最先發難質疑這場軍演的，竟是中國網民，相關影片與照片被轉傳至抖音、微博後，不少網民吐槽軍演畫面老舊、角度重複，甚至質疑是後製合成的「特效電影」，而非即時演習紀錄。當官媒宣稱海警環台行動「打了中國結」時，更遭到中國網民嘲諷只是在自嗨，凸顯官方宣傳與民間觀感的巨大落差。也有網友直言「演習越來越大，日子越過越苦」、「平時什麼福利都沒有，一說上戰場就想到老百姓」，不少人早已看穿這類軍演多半是對內宣傳、對外擺姿態的「做做樣子」。在微博等平台上，軍演話題的熱度，甚至被房市、失業或各種社會新聞蓋過，反映中國民眾真正關心的，是眼前的生活壓力，而非遙遠的討戰口號。

面對中國經濟下行與青年失業，習近平持續清洗黨政與軍方，造成高層動盪加劇，對外展示肌肉於是成為轉移焦點、鞏固權威的廉價手段。換言之，中共的軍演聲勢越浩大，越是映照出北京的治理焦慮。

但和平也不是靠對岸內部失靈而換得，面對中共軍演，國人無須恐慌，也不能掉以輕心，自身做足萬全的防衛準備就是了。

（作者是公務員）

