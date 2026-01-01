自由廣場》不論有無小橘書 你都已在備戰了

◎ 張經偉

人氣動漫《葬送的芙莉蓮》中有段台詞「在與魔王軍的戰爭中，殺死最多人的，是北方諸國的嚴冬喔。」真實戰史中，亦有眾多案例可佐證：拿破崙征俄國、隋煬帝征高麗、二戰荷蘭的飢餓冬天（Hongerwinter）…。

「不要去挑釁」我很同意，因此我們該把「魔王」認定為「嚴寒、失火、飢荒、瘟疫」等等，而不是認定為「別人」。以此新認知，套用到各種知名戰事上，也毫無違和感。赤壁之戰，曹軍之中疫病流行，周瑜火燒連環船，燒檣櫓也燒瘟疫，更可能讓人意外的是：後半段的火是曹操自己放的，見戰勝無望而焚毀餘船。有載體就可能傳染疾病，不論該載體披掛旗幟是魏是吳。真正的魔王是「瘟疫」的話，赤壁之戰的收尾是周瑜、曹操的南北「燒疫」串聯，只有合作而無挑釁！

請繼續往下閱讀...

假如各位不喜執政黨，乃至於毀棄政府發行之「小橘書」亦無礙，只須明瞭：魔王既是嚴寒、飢荒、瘟疫等等，則冬天會添加外套、餓了渴了會覓食、生病會求醫的你我，其實早已就在「備戰」了。從平時進入戰時，停水停電可能會變頻繁，此時冷氣機、電暖爐…無法再隨手啟動的生活，對抗酷暑、嚴寒的其他方式為何？這正是平民的戰時求生課題，內容沒有各色旗幟、沒有尖酸挑釁，只有求生的智慧與本能。

我生於一九九〇年代，除了貞子，造成我童年陰影最劇的恐怖片是《絕命終結站》系列：看完後，彷彿身邊所有日常用品都想殺了我。但，事實不正是如此？絕命危機無所不在，卻也因此造就我們發展出醫學、工程安全、交通安全、救生技能等續命學問，你我此時此刻呼吸心跳仍在，正是我們一路備戰至今使然啊。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法