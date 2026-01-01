自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不論有無小橘書 你都已在備戰了

2026/01/01 05:30

◎ 張經偉

人氣動漫《葬送的芙莉蓮》中有段台詞「在與魔王軍的戰爭中，殺死最多人的，是北方諸國的嚴冬喔。」真實戰史中，亦有眾多案例可佐證：拿破崙征俄國、隋煬帝征高麗、二戰荷蘭的飢餓冬天（Hongerwinter）…。

「不要去挑釁」我很同意，因此我們該把「魔王」認定為「嚴寒、失火、飢荒、瘟疫」等等，而不是認定為「別人」。以此新認知，套用到各種知名戰事上，也毫無違和感。赤壁之戰，曹軍之中疫病流行，周瑜火燒連環船，燒檣櫓也燒瘟疫，更可能讓人意外的是：後半段的火是曹操自己放的，見戰勝無望而焚毀餘船。有載體就可能傳染疾病，不論該載體披掛旗幟是魏是吳。真正的魔王是「瘟疫」的話，赤壁之戰的收尾是周瑜、曹操的南北「燒疫」串聯，只有合作而無挑釁！

假如各位不喜執政黨，乃至於毀棄政府發行之「小橘書」亦無礙，只須明瞭：魔王既是嚴寒、飢荒、瘟疫等等，則冬天會添加外套、餓了渴了會覓食、生病會求醫的你我，其實早已就在「備戰」了。從平時進入戰時，停水停電可能會變頻繁，此時冷氣機、電暖爐…無法再隨手啟動的生活，對抗酷暑、嚴寒的其他方式為何？這正是平民的戰時求生課題，內容沒有各色旗幟、沒有尖酸挑釁，只有求生的智慧與本能。

我生於一九九〇年代，除了貞子，造成我童年陰影最劇的恐怖片是《絕命終結站》系列：看完後，彷彿身邊所有日常用品都想殺了我。但，事實不正是如此？絕命危機無所不在，卻也因此造就我們發展出醫學、工程安全、交通安全、救生技能等續命學問，你我此時此刻呼吸心跳仍在，正是我們一路備戰至今使然啊。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書