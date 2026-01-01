自由廣場》外敵軍演 內患作亂：看穿藍白封殺國防預算的圖謀

◎ 盧俊瑋

二〇二五年十二月三十日，中共解放軍東部戰區正以「XX使命─二〇二五」為名，對台灣發動高強度圍島軍演。正當我國海軍官兵在驚濤駭浪中抵禦敵艦、空軍健兒頻繁升空攔截之際，國人卻目睹立法院極其諷刺的一幕：國民黨與民眾黨再度聯手，在程序委員會第五度封殺總額一．二五兆元的「強化防衛韌性特別條例草案」。這種「境外敵人軍演威脅，境內政敵裡應外合」的亂象，已徹底背離國家生存的基本防線。

藍白陣營宣稱是為了預算透明與監督財政，批評預算文字簡略、每字價值十六億元，顯然是欲加之罪。在民主國家的國防治理中，涉及武器參數與機密部署的預算，本就應在立法院的「秘密會議」由立委進行閉門審核，而非藉透明之名，變相要求洩露國家機密。藍白兩黨甚至將國防預算掛鉤於「總統即問即答」等政治條件，將保障國家生存的防衛支出拿來當鬥爭籌碼，其行徑早已悖離「監督」，更像是將國防預算作為向對岸示好的「伴手禮」。

健全的國防武力是台灣在強鄰威脅下的底氣。這份一．二五兆元的預算，涵蓋了不對稱戰力的建置、後備戰力的提升及關鍵能源儲備，是應對解放軍「由演轉戰」威脅的救命錢。當在野黨不斷以「天價麻痺」等言論抹黑國防建設時，他們無視的是：沒有健全的武力，台灣連在談判桌坐下的資格都沒有。

面對鄰國的蟒蛇戰略，台灣人展現了「冷靜而不冷漠」的心理韌性，但內部政黨的杯葛卻成為韌性台灣的最大裂縫。當敵軍機艦逼近領海線，在野黨卻在後方破壞補給線，這哪裡是監督，這是對國家安全的實質背叛。台灣民眾必須看清，誰在守護民主，又是誰在軍演的高壓下，與威權勢力隔海共鳴。

（作者是皮膚科助理教授）

