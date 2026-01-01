自由電子報
自由廣場》當落點在50浬 我選擇相信「國軍穩，國家穩」

2026/01/01 05:30

◎ 林微婷

昨天下午看到新聞推播「共軍火箭彈落點離台南僅五十浬」、「國防部證實史上最接近」，那一瞬間，身為軍眷的我，心跳確實漏了一拍。對岸甚至刻意發布影片，寫著「這麼近這麼美，隨時到台北」，配上冷冰冰的機器狗，浮誇的畫面彷彿戰爭已經在敲門。擔心是本能，但在它蔓延之前，我更看到國防部發布的一張圖卡，上面寫著「穩是態度，也是態勢，國軍穩，國家穩。」有如定心丸，穩住了我的心，想到還有更多的軍人眷屬與我同理共情，驅使我寫下此文。

一、最遠的距離與最近的守護。

新聞說這次火箭彈離我們只有五十浬，是「史上最接近」。但對軍眷來說，我們與另一半的距離，往往比這更遠 。他們此刻堅守在雷達站、在艦艇上、在待命室，雖然無法回家，但這句「國軍穩」，讓我覺得他們離我好近。對岸想用「物理距離」的迫近嚇唬我們，但國軍用「心理距離」的緊密來支持我們。那個「穩」字，就像是家裡的頂樑柱，告訴我們：別怕，天塌下來有我們頂著。

二、機器狼沒有溫度，但國軍有。

共軍展示了無人機、機器狼，試圖炫耀武力。但在我看來，那些冰冷的機器永遠比不上我們有血有肉的家人。我們的另一半、父母、兒女，他們並非機器，會累、也會想家，但為了這句「國家穩」，他們選擇在第一線承受比常人高出千百倍的壓力。因為他們知道，他們必須穩一定穩，可以換得全國九四一 個航班的旅客平安，換得我這樣的軍眷能吃上一頓安穩的晚餐。

三、結語：你不慌，我們就不亂。

面對「史上最接近」的威脅，要說毫無牽掛是不可能的。作為軍眷，我們最能感受到前線傳來的氛圍。既然他們在最危險的地方都能保持「穩」的態勢，那我們在後方又有什麼資格自亂陣腳？這一刻，火箭彈或許拉近戰爭的距離，但「國軍穩，國家穩」這句話，卻拉近了全體國人的心。我不受那些機器狗影片的干擾，我只看我家那位傳來的「平安」貼圖。只要國軍穩住，台灣就一定穩得住。

（作者是國軍眷屬）

