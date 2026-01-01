自由電子報
自由廣場》以自信沈穩迎接2026年／民主台灣以韌性為基石 自信開新局

2026/01/01 05:30

◎ 馨娜

歲次更迭，站在二〇二六年的起點回望，台灣在國際變局與區域壓力下，展現出剛毅的國家韌性。二〇二五年不僅是經濟結構深化轉型的關鍵年，更是安全防線從實體延伸至心防建設的標誌年。台灣透過穩健的經濟增長與果斷的民主防衛行動，證明了主權國家的實力與尊嚴。

經濟繁榮公平並進鞏固供應鏈核心地位

台灣經濟在全球供應鏈的戰略地位全面鞏固。受惠於人工智慧與半導體先進製程的穩定輸出，經濟成長率達到七．三%、人均GDP達三．八萬美元，持續領先日韓；台股屢創歷史新高。衡量貧富差距的吉尼係數，二〇二五年預估為〇．三四二，穩定在警戒線（〇．四）以下，屬分配相對平均國家。根據瑞士洛桑管理學院（IMD）二〇二五年世界競爭力評比，台灣在「企業效能」與「經濟表現」指標名列前茅；國際信用評等機構標準普爾（S&P Global）與穆迪（Moody’s）均維持台灣長期主權信用評等為「AA+」級別，展望為「穩定」。這份來自全球資本市場的背書意義深遠：象徵國際社會對台灣政治穩定性與產業不可替代性的信心。

社會韌性防線構築凝聚全民安全共識

在維護社會安全與國家認同上，政府展現民主防衛的法治效率。針對武統勢力滲透憲政秩序的非法行為，依法驅逐公開鼓吹武統、挑戰法治底線之人士，劃定了民主社會不容逾越的邊界。限制具資訊作戰嫌疑的社交平台小紅書；國防部全面發放《台灣全民安全指引手冊》，結合民間蓬勃的自主民防與防災救護能量，將國防意識轉化為全民共識，提升國民對抗境外資訊干預的警覺性。二〇二五年標誌著台灣已逐步建立「由下而上」的社會韌性防衛體系。

亞洲民主燈塔深化彰顯地緣政治價值

更關鍵的是，台灣民主品質持續獲國際權威指標肯定。二〇二五年最新公布的國際評比中，台灣在「經濟學人資訊社（EIU）民主指數」蟬聯亞洲之冠，在「無國界記者組織（RSF）全球新聞自由度指標」名列前茅。彰顯台灣在面對地緣風險時，依然能保護人權與言論自由的成就。

展望二〇二六年，期許政府持續展現行動力與溝通力，於變局中保持定力。台灣真正的力量，並非來自對外部壓力的渲染，而源於內部團結與進步。當我們擁有強韌資本實力與堅定民主意識，台灣已具備足夠的自信，從地緣變局的「被動受詞」轉為引領價值的「主動動詞」，在世界舞台綻放獨特光芒。

（作者從事國外業務）

