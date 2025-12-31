自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》圍台軍演下的區區170元

2025/12/31 05:30

◎ 郭索

中共近日大張旗鼓發動「正義使命—二〇二五」大規模環台軍演，在鋪天蓋地的「戰爭秀」背後，中共卻發出只值一七〇元人民幣的人道支票。據其官方公告，中央財政與應急管理部共撥出四四．四億元冬春救助資金，號稱要幫助二六〇一萬人度過寒冬，但平均每人只能分到一七〇元，折合台幣只約七〇〇元，連買件像樣的棉襖都不夠，如何「保障基本生活」？

當中國各地災區仍有百姓在簡易棚屋中瑟縮苦撐零下氣溫、當各地糧食與燃料價格持續飆漲，中共寧可將大錢花在擴張軍備、建造航母與導彈。瑞典斯德哥爾摩和平研究所統計，二〇二四年中國軍費達二二四八億美元，年增近八％，連續多年成為全球軍費第二高的國家。

更諷刺的是，中共卻容許救災金淪為空洞宣傳的工具。地方層級長期普遍有截留、挪用、貪污災民補助的弊端，缺乏民間與媒體的有效監督。災民若揭露不公就必須干冒被扣押的風險，有誰敢喊出「我冷、我餓、我被虧待」。

但中共高層不在乎，他們只看重「軍演震懾力」與「統戰話語權」，只求大國強權的門面無懈可擊，百姓是否吃得飽、穿得暖，只能聽天由命及上級垂憐。

這個政權想用軍演圍困民主台灣，其實真正包圍的是它自己的人民。它封鎖的不是台灣的海空，而是中國底層百姓的希望與尊嚴。中國底層人民只能在冷風中數著那一七〇元，勉強度過寒冬。而中南海的主人則繼續在暖氣房裡，制定下一場「正義使命」。

（作者是自由評論者）

