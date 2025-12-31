自由廣場》這場軍演最令人反胃的事

◎ 江朋翰

面對強敵外患，台灣理應團結禦侮，但內部卻有自稱「捍衛和平」、「反對戰爭」的權貴政治人物，他們過去鑽制度漏洞閃兵，如今卻站在最安全的位置，對真正可能承擔風險的人說教，要求台灣「不要刺激」、「不要準備」，我曾服役野戰部隊，深知拒絕戰爭，從來不是放棄防衛。

中共發動圍台軍事演習，對台灣而言，是毫不掩飾的敵意行為。軍機繞台、軍艦逼近、模擬封鎖航道，種種挑釁就像一個惡棍在你家周遭舞刀弄槍，演練如何闖進你家，他還自稱是「自我防衛」，這樣你也能接受？面對惡棍屢屢軍演，台灣強化國防、提升自我防衛能力，卻被某些人貼上「挑釁」、「升高衝突」的標籤，真是荒謬至極。

更令人反胃的是，對侵略者極盡寬容，對受害的自家政府卻極度嚴厲檢討。軍事威脅逼近眼前，居然有人質問台灣「為何要防禦？」「為何不低調一點？」這是邏輯錯亂、道德顛倒。就像你家花錢增設門鎖、加裝防盜系統，卻指責「你不友善」、「你破壞和諧」，對門外的惡棍卻無隻字譴責，還幫他粉飾「他是在保護你」。這種觀點豈有理性，根本是墮落。

台灣從未挑釁任何人，台灣人只想好好生活、選擇自己的未來。真正的反戰是反對侵略者，而非要求被威脅者自廢武功。我們必須警覺，那些人口中的所謂「和平」，只是慢性自殺式的漸進式投降。

（作者是工程師）

