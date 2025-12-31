自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚中國，終究缺乏民主的文化要件？

2025/12/31 05:30

◎ 李敏勇

中國，號稱大國，但帝國轉型並不順利。一九一二年，以民主為表，民族為裡的革命推翻清帝國建制，成立中華民國，三十八年即被以社會為表，共產為裡的革命再度推翻。民主為名，實則從右翼專制轉為左翼專制，並未形成正常民主國家。

歐洲的帝國轉型，先是保守政黨掌握權力，演進到激進政黨加入競逐，右翼左翼的政黨都有被人民選擇為執政黨的權利與機會，革命取代政權成為不必要的歷史，政黨政治演化民主國家正常的權力邏輯。以人民民主為了名實專政的政治體其實面對被革命的潛在情境，必須不斷警戒防範挑戰的體制外力量，形成內部緊張的各種禁制力量，人民不能享有充分的自由權，而國家體制也面對被挑戰的社會力。

中國的六四事件就是尋求改變的社會力，出於學生運動，這也是當年共產黨革命的某種社會力，是理想主義的實踐。中國當局面對六四天安門的改革運動要求，失去翻轉形成民主國家或逐漸形成民主國家的機會。當時的世界因為經濟經濟的利益對中國工廠和市場的非常份之心，縱容中國對民運的壓迫，助長中國走資化的經濟發展，導致今日不得不面對的新霸權困境。

以為經濟發展有助於一個國家的民主提升，這是美歐強盛民主國家一廂情願的想法。中國的經濟發展並沒有推進民主化，反而成為恐怖強權，助長中國的野心，既對外擴張勢力也對內壓廹。為了一黨專政人民革命邏輯，馬列主義化的新帝國扶著某種走資化形成的國勢，取代已解體的舊蘇聯成為對抗自由資本主義民主國家的陣地。昔日的美蘇對抗成為今日的美中對抗，中國發展經濟並非為了人民的福祉，而是成為新的覇權，既有一雪中國在近代歷史的屈辱之恥，也有重新誇耀中華民族榮光之心。

民主並不是中華民族或中華文化的基因，以人民革命為名形成的新帝國重視的是睥睨世界，讓虛構的中華民族君臨天下。地廣人多的中國原可以多國家形成合眾國，朝向普遍民主制國家發展，但強權之夢讓中國無法成為文明大國。也因此，中國無法吸引已經民主化的台灣，只能文攻武嚇染指台灣人的心。

在台灣的中國國民黨在民主化之後也呈現不適應症候群，仍懷想類殖民統治，其實是流亡殖民。因為「中國」的文化基因？為何國民黨中國和共產黨中國無法走上民主的康莊大道？口口聲聲「國民」或「人民」，只是口號！台灣，好不容易走向民主之路，看看一些政客貪贓枉法的樣子，趾高氣揚，寡廉鮮恥。像話嗎？

（作者是詩人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書