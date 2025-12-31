自由廣場》﹙鏗鏘集﹚中國，終究缺乏民主的文化要件？

◎ 李敏勇

中國，號稱大國，但帝國轉型並不順利。一九一二年，以民主為表，民族為裡的革命推翻清帝國建制，成立中華民國，三十八年即被以社會為表，共產為裡的革命再度推翻。民主為名，實則從右翼專制轉為左翼專制，並未形成正常民主國家。

歐洲的帝國轉型，先是保守政黨掌握權力，演進到激進政黨加入競逐，右翼左翼的政黨都有被人民選擇為執政黨的權利與機會，革命取代政權成為不必要的歷史，政黨政治演化民主國家正常的權力邏輯。以人民民主為了名實專政的政治體其實面對被革命的潛在情境，必須不斷警戒防範挑戰的體制外力量，形成內部緊張的各種禁制力量，人民不能享有充分的自由權，而國家體制也面對被挑戰的社會力。

中國的六四事件就是尋求改變的社會力，出於學生運動，這也是當年共產黨革命的某種社會力，是理想主義的實踐。中國當局面對六四天安門的改革運動要求，失去翻轉形成民主國家或逐漸形成民主國家的機會。當時的世界因為經濟經濟的利益對中國工廠和市場的非常份之心，縱容中國對民運的壓迫，助長中國走資化的經濟發展，導致今日不得不面對的新霸權困境。

以為經濟發展有助於一個國家的民主提升，這是美歐強盛民主國家一廂情願的想法。中國的經濟發展並沒有推進民主化，反而成為恐怖強權，助長中國的野心，既對外擴張勢力也對內壓廹。為了一黨專政人民革命邏輯，馬列主義化的新帝國扶著某種走資化形成的國勢，取代已解體的舊蘇聯成為對抗自由資本主義民主國家的陣地。昔日的美蘇對抗成為今日的美中對抗，中國發展經濟並非為了人民的福祉，而是成為新的覇權，既有一雪中國在近代歷史的屈辱之恥，也有重新誇耀中華民族榮光之心。

民主並不是中華民族或中華文化的基因，以人民革命為名形成的新帝國重視的是睥睨世界，讓虛構的中華民族君臨天下。地廣人多的中國原可以多國家形成合眾國，朝向普遍民主制國家發展，但強權之夢讓中國無法成為文明大國。也因此，中國無法吸引已經民主化的台灣，只能文攻武嚇染指台灣人的心。

在台灣的中國國民黨在民主化之後也呈現不適應症候群，仍懷想類殖民統治，其實是流亡殖民。因為「中國」的文化基因？為何國民黨中國和共產黨中國無法走上民主的康莊大道？口口聲聲「國民」或「人民」，只是口號！台灣，好不容易走向民主之路，看看一些政客貪贓枉法的樣子，趾高氣揚，寡廉鮮恥。像話嗎？

（作者是詩人）

