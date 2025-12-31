自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》當軍演成為日常：台灣社會如何在警戒中維持運作

2025/12/31 05:30

◎ 陳凌曜

圍繞台灣周邊的軍事演訓升高強度，對許多民眾而言，這已不再令人震驚，而是熟悉而難以忽視的背景噪音。清晨通勤時的快訊、工作間隙跳出的軍事警示、親友群組裡零星的轉傳討論，軍演逐漸滲入日常生活，看似平靜的社會反應，反映台灣社會在長期壓力下形成的適應。

對第一線工作者，軍演是具體影響生活節奏的現實。教師面對學生提問，必須冷靜解說局勢；產業工作者關心航運、物流與市場波動，評估是否影響供應鏈與客戶。這些感受低調而務實，多是「會不會影響工作」與「生活是否須調整」，而非宏大的政治表態。這種貼近生活的風險感知，是多數民眾面對軍演的真實心境。

長期暴露於軍事壓力之下，也形塑出矛盾的社會心理。民眾對國防議題的敏感度提高，對空防、演訓與國際動態並不陌生；然而，頻繁出現的軍演可能降低危機的即時感，形成心理鈍化。當風險成為常態，社會在警覺與疲勞之間擺盪，既不至於完全無感，也難以長時間維持高度動員狀態。這種心理張力，是台灣社會特有的集體經驗。

在政治層面，軍演被納入不同敘事框架中解讀，牽動著情緒。對部分人而言，軍演是外在威脅的具體證明，強化支持國防與安全政策的必要；對另一些人來說，渲染軍事緊張反而加深焦慮，甚至引發不信任。當安全議題被高度政治化，民眾情緒反應更容易分化，從理性討論轉向立場對立。從長期治理角度，真正關鍵並非民眾是否恐慌，而是社會是否具備穩定吸納風險的能力。

軍演不太可能在短期內消失，如何讓民眾在正常生活中理解風險、而非被風險主導，考驗政府的溝通能力與制度信任。清楚、透明且不渲染的資訊，能幫助民眾建立合理預期，避免在平時忽視風險、在關鍵時刻又過度反應。這種風險溝通，是國防韌性的一部分。

當軍演成為日常，台灣社會正在進行一場無聲的調適。民眾並不冷漠，而是在不確定中尋找生活的連續性；並非毫無立場，而是試圖在政治敘事之外，保留自主判斷的空間。未來如何在維持社會正常運作的同時，深化對安全議題的理性共識，將決定台灣是否能在高壓環境下，持續展現一種成熟而穩定的民主社會樣貌。

（作者從事貿易）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書