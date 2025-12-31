自由廣場》當軍演成為日常：台灣社會如何在警戒中維持運作

◎ 陳凌曜

圍繞台灣周邊的軍事演訓升高強度，對許多民眾而言，這已不再令人震驚，而是熟悉而難以忽視的背景噪音。清晨通勤時的快訊、工作間隙跳出的軍事警示、親友群組裡零星的轉傳討論，軍演逐漸滲入日常生活，看似平靜的社會反應，反映台灣社會在長期壓力下形成的適應。

對第一線工作者，軍演是具體影響生活節奏的現實。教師面對學生提問，必須冷靜解說局勢；產業工作者關心航運、物流與市場波動，評估是否影響供應鏈與客戶。這些感受低調而務實，多是「會不會影響工作」與「生活是否須調整」，而非宏大的政治表態。這種貼近生活的風險感知，是多數民眾面對軍演的真實心境。

長期暴露於軍事壓力之下，也形塑出矛盾的社會心理。民眾對國防議題的敏感度提高，對空防、演訓與國際動態並不陌生；然而，頻繁出現的軍演可能降低危機的即時感，形成心理鈍化。當風險成為常態，社會在警覺與疲勞之間擺盪，既不至於完全無感，也難以長時間維持高度動員狀態。這種心理張力，是台灣社會特有的集體經驗。

在政治層面，軍演被納入不同敘事框架中解讀，牽動著情緒。對部分人而言，軍演是外在威脅的具體證明，強化支持國防與安全政策的必要；對另一些人來說，渲染軍事緊張反而加深焦慮，甚至引發不信任。當安全議題被高度政治化，民眾情緒反應更容易分化，從理性討論轉向立場對立。從長期治理角度，真正關鍵並非民眾是否恐慌，而是社會是否具備穩定吸納風險的能力。

軍演不太可能在短期內消失，如何讓民眾在正常生活中理解風險、而非被風險主導，考驗政府的溝通能力與制度信任。清楚、透明且不渲染的資訊，能幫助民眾建立合理預期，避免在平時忽視風險、在關鍵時刻又過度反應。這種風險溝通，是國防韌性的一部分。

當軍演成為日常，台灣社會正在進行一場無聲的調適。民眾並不冷漠，而是在不確定中尋找生活的連續性；並非毫無立場，而是試圖在政治敘事之外，保留自主判斷的空間。未來如何在維持社會正常運作的同時，深化對安全議題的理性共識，將決定台灣是否能在高壓環境下，持續展現一種成熟而穩定的民主社會樣貌。

（作者從事貿易）

