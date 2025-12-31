自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》﹙林保華專欄﹚中共只有強制統一 沒有和平統一

2025/12/31 05:30

二〇二五年即將過去。對台灣來說，這是動盪的一年，台灣的經濟、外交有突破性成就，但中共的武力威脅與台灣內部協力者的配合也是空前未有。針對中國對台灣與印太區域日益加劇的威脅，賴清德總統十一月廿六日在記者會提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案，具有非常重要的戰略意義。

賴總統這項講話至少提出三次中共對台的「強制性統一」，但在台灣沒有引起足夠重視，主播張雅琴大概有兩次呼籲大家注意這個新的說法。所謂「強制性統一」，賴清德總統是這樣說的：「中國在加快『武統台灣』軍事整備的同時，更在國際、兩岸及各領域，加大推進假和平為名的『強制性統一』，企圖把台灣變成中國管轄的一部分。」也就是說，除了武力攻擊以外的一切威脅利誘手段（當然包括最重要的武力威脅），都是為了「強制性統一」這個目標服務，意即沒有真誠的「和平統一」，若有真誠的和平統一，何必藉這些手段來輔助？

一九五〇年代進軍西藏是強制性統一，一九九七年收回香港也是強制性統一，都是藉軍事威力加上甜言蜜語的欺騙。九七前，作為香港第二個權力中心的新華社（如今的中聯辦）就不斷介入「擾亂港英的統治」。當初支持中共收回香港的民主派，如今也被排除於「愛國者」之外，連政黨都不准存在。鄭麗文也希望中共這樣對付民進黨，她才不會倒八輩子的楣？

十二月廿九日中共圍島軍演勢在必行，是因為：一，中共內部經濟困境加劇，許多地區的除夕倒數計時晚會取消，因擔心民眾的不滿導致聚集後演變成為「除習」。二，反日無功累計民怨，把矛頭轉移到台灣；中共不可一日無外部敵人，一旦沒有外敵，共產黨就是中國民眾的敵人了。三，共軍高層還在大整肅，人人自危，必須打外部敵人以緩和內部矛盾，以對外顯示內鬥未影響戰力。

台北市長蔣萬安廿八日晚從上海雙城論壇回台北，廿九日清晨中國就宣布軍演。蔣萬安自己違背雙城論壇要「有條件的召開」的承諾，中共自然也不會尊重蔣，而把他當成會說話的道具，用完即丟。相信蔣萬安不會汲取教訓而任令唾面自乾，因為上海是他決定參政的地方，操縱他的那條繩索不會斷，他也沒有勇氣掙脫。

面對強制性的統一，除了賴總統提出一點二五兆的軍事投資以增加抵抗力維護和平，並與盟友合作外，就是民眾要團結，肅清內奸，加強抗敵意識。若有朝一日中共自認條件成熟要對台灣動手，它必定高喊即日起不堅持台獨的就既往不咎，藉以分化台灣，屆時有多少人相信中共的話，就將決定台灣的命運。

中共對任何國家和地區的「統一」都是如此模式。

（作者林保華為資深時事評論員）

