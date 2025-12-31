自由電子報
自由廣場》中國圍台軍演 已觸及國際法紅線

2025/12/31 05:30

◎ 饒瑞正

中國廿九日突發宣布多區域環狀對台軍演，並預告實彈射擊，從演訓區域配置與軍事態勢判斷，已對台灣形成高度明確的封控想定。此行徑不僅是軍事層面的升級，更在國際法上引發嚴肅的法律問題。

依《聯合國憲章》第二條第四項，各國在其國際關係上，應避免以武力或威脅使用武力，侵害任何國家的安全或政治獨立。國際法早已確立，「威脅使用武力」並非以實際開戰為必要，只要軍事行為在客觀上足以使理性國家感受迫切且具體的軍事危險，即可能構成對該原則的違反。當軍事部署呈現為可迅速轉化為攻擊行動，並伴隨明確的政治施壓訊號，其法律性質即已發生質變。

本次圍台軍演的核心問題，不在於是否進入台灣領海或領空，而在於其封控效果。環狀部署結合實彈射擊公告，對主要海空通道形成實質威脅，使民航與海上商航被迫改道，已高度接近國際法上所稱的「事實封鎖」。必須指出，「封鎖」在國際法一向被視為使用武力的一種形式，無論是否宣戰，也不以是否正式宣告封鎖為要件，而是取決於實際軍事控制與阻斷效果。

即使中國主張相關行動發生於公海或國際空域，仍無法主張其行為當然合法。公海與空域自由並非毫無限制，軍事活動同樣須遵守善意原則、比例原則與避免不必要危險的義務。若以軍事演訓之名，實質上達成政治脅迫或封控航道之效果，即構成對國際航行自由的濫用，難以在國際法上正當化。

此類行為一旦被合理認定為違反禁止武力威脅的基本原則，其法律效果不僅止於政治譴責。在國際法上，行為國須負起停止違法行為與不再重複的義務；其他國家亦負有不承認、不協助該違法行為所產生法律效果的責任。這也是為何國際航運、民航業者及相關國家，會基於法律與安全考量調整作為，而非單純政治表態。

對台灣而言，法律因應同樣關鍵。對外論述不應僅止於政治性譴責，而應明確指出威脅使用武力與封控態勢的國際法問題，以建立清楚的法律敘事。同時，面對迫切的軍事威脅，我國依法有正當強化防衛準備與啟動國安機制的權利，這不是升高衝突，而是對違法威脅的合理回應。

圍台實彈軍演並非單一事件，也是對國際法底線的測試。若此類行為被視為常態而未被清楚指出其法律紅線，真正被侵蝕的，將不只是台海和平，而是整個國際社會對禁止武力威脅這一核心規範的共同承諾。

（作者是海洋大學國際海事法律與政策研究中心主任）

