社論》國民黨支持者認同中國的工具人嗎？

藍白昨第5度封殺國防特別預算。（記者劉信德攝）

解放軍圍台軍演、大軍壓境，藍白立委昨仍第五度封殺一‧二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，呼應北京論調：必須認清武裝台灣的嚴重後果，「以武助獨」只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。北京沒說的是，其對高市早苗「台灣有事」論述無限上綱，日方卻擇善固執、絕不收回，北京遂需要自己架設下台階。「日本電視台」報導：北京此次軍演用意在於，對台灣的賴政府及日美施加壓力，進行戰略性試探與牽制。看來，北京有意測試，日本「台灣有事」，以及美國武裝台灣，在武力脅迫台灣下作何反應？

解放軍拍動劍鞘，國台辦又來了：軍事行動是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴正警告，絕非針對廣大台灣同胞。實際上，中國製的子彈，並沒有長眼睛，無法辨識誰獨誰統，更不能打獨不打統。透過這一次，圍台軍演緊接雙城論壇上演，敏感的人不免自然聯想到，北京又調整了對台攻略，將國民黨再細加分類，汰除傳統國民黨人，篩選出「新時代工具人」。發現這把鑰匙，可以為另一齣戲解碼。

談談打打，雙城論壇先談，圍台軍演後打，實實打臉蔣萬安。有人認為，蔣萬安是國民黨的「儲君」，號稱蔣氏子孫，假使他日當選總統，「蔣總統」口中說出「一個中國原則」，「祖國完全統一」便更添佳話了。其實不然，中共想的跟傳統國民黨人不一樣。馬英九給中共的教訓：傳統國民黨人扭扭捏捏，入主總統府什麼都不敢，徒然貽誤統一的大好時機。侯友宜，不是北京的菜，理由就在這裡。同理，盧秀燕，也不是北京的菜。郝龍斌，趙少康，藍之又藍，依舊不是。對於北京，真正的菜，乃是韓國瑜，敢把中聯辦、國台辦當自己家裡的灶腳；鄭麗文，由綠轉藍轉紅，完全不會臉紅，敢說敢做敢衝，敢昧著良心，像極了香港的「愛國者」。當然，傅崐萁，翁曉玲，也是北京的菜。柯文哲，黃國昌，身在台灣心在中國，可惜不乾不脆，內褲只敢脫到膝蓋。「新時代工具人」，韓鄭傅翁們以外，北京怎麼看都恨鐵不成鋼。如此這般，北京會比照助選韓、鄭，對「蔣萬安們」青睞有加嗎？

北京這種超前佈署，應與「香港啟示錄」不無關係。一九九七年，香港回歸，一國兩制，港人治港，馬照跑，舞照跳。結果，把五十年不變當成教條，搞到基本法第廿三條立法被擋，佔領中環運動，送中條例被擋，每年紀念六四，民主派「亂港」，雙普選呼聲與日俱增。直到習近平使出殺手鐧，利用全球陷入新冠疫情恐慌，由人大火速制訂香港國安法，愛國者治港，民主派DQ，黎智英關押，始告「撥亂反正」。國際關切香港，悉成狗吠火車。外界批評，五十年不變，不到一半時間全改觀了。北京視角，卻是浪費了二十幾年的政治成本！因此，「一國兩制台灣方案」，絕不容重蹈香港覆轍。從董建華到林鄭月娥牽腸掛肚，不如台灣的鄭家超一步到位，台版國安法一步到位，「愛國者治台」一步到位，台獨DQ一步到位，拒止外國勢力一步到位⋯⋯。

民主台灣，為了自衛，強化的國防力量，還遠遠不及解放軍擴軍速度。台灣內部的中共協力者，卻附和中國威脅源自本土政權拒絕同屬一中，刺激北京，自己討打。台灣那些北京的「新時代工具人」，被指定的戰鬥位置則是徹底封殺國防特別預算，令川普批准售台的武器也到不了台灣，甚至懷疑賴政府與台灣人民的自衞決心。就這樣，「愛中華民國者」，逐漸受到冷落，「愛中華人民共和國者」，才能獲得北京關愛的眼神。這次圍台軍演，鄭麗文同步出征：因為賴清德踩到對岸底線才連累台灣。不必經過大腦，本能反射動作，反映北京意志，責任百分百賴給台灣總統，為「新時代工具人」樹立榜樣。

從而，台灣的民主、國安複合式危機正在形成。在台灣的選舉，投票給國民黨候選人的選民，大多數不是投給中國的「新時代工具人」。但是，選舉產生的國民黨縣市長及議員、立法委員等，都是那些「新時代工具人」的「工具人」。因為，國民黨這個威權政黨，真正的腦部在黨中央。他們只要佔領黨中央，少數人就可以從腦部指揮肢體，執行北京隔海下達的命令。以至於，民主台灣的政黨競爭，質變為本土政黨與北京代理勢力的競爭。問題在於：台灣人民需要這樣的國民黨嗎？支持者認同這樣的國民黨嗎？

