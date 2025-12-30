自由電子報
評論 > 言論 > 社論

社論》蔣萬安「市政郊遊」危害台灣

2025/12/30 05:30

蔣萬安與上海市長龔正。（資料照）蔣萬安與上海市長龔正。（資料照）

台北與上海的「雙城論壇」上週末上演。儘管台北發生捷運車站隨機殺人事件，新年大型集會即將接踵而至，市長此時參加對岸旨在統戰的「交流」極不恰當，蔣萬安仍執意前去，還講了一番言不及義、卻自以為高明的口號式話語。這趟數小時的上海快閃，直令許多市民搖頭，台灣民眾黨籍市議員陳宥丞貼切地以「市政郊遊」形容。

所謂「雙城論壇」，以台北的首都地位，若與其他國際城市觀摩互訪，增進市政建設與友善關係，原屬必要。不過，僅對上海情有獨鍾，每年上演，簽訂合作備忘錄對實質提升台北市政助益不大，不僅流於形式，且演變成中國對台灣工作的場合或管道，實有害台灣整體安全與利益。

除了北捷出事後的時機不當，蔣萬安不應前去上海，更重要的是，中國軍機軍艦騷擾挑釁，每日為之，首都市長此時前去高唱「雙城好，兩岸好」，不僅凸顯個人作秀顯已障蔽其眼界，不惜睜眼說瞎話，且政客本質展露無遺。

蔣萬安在上海的講話，言偽而辯。他說，「雙城好，兩岸好」、「接觸」比「牴觸」好、「對話」比「對抗」好；假、大、空話語充斥。他以「波濤與呼嘯」形容中國武嚇，阿Q與龜孫心態兼而有之。他強調五四運動，有「德先生、賽先生」，卻不敢說出中國常民的內心話：「德先生」就是民主；反而在民主與科學的「施政高度」、「施政溫度」大玩文字遊戲。

最令人看不起的，他提到五四運動發生於「民國八年」，是此行唯一使用「民國」的談話。所謂「中華民國派」，或「蔣家傳人」，只敢如此遮遮掩掩，自我審查，偷渡「中華民國」名號，莫說被共產黨看扁，台灣人民也一眼看穿其政客的欺人本質。更為不堪的，「雙城論壇」後隔天，中國即宣布在台灣四週海域進行軍事演習，包括實彈射擊。「人必自侮，而後人侮之」，昔日孟子名言，如今一巴掌響亮地打在蔣萬安臉上。

政客慣常說一套、做一套，這一慣性同樣見諸蔣萬安。二〇二二年市長候選人的蔣萬安，說話有常識，即中國對台灣釋出善意，不再軍機騷擾、雙方地位對等，「雙城論壇」才有舉辦意義；還強調軍機擾台灣無助雙邊關係與區域和平，應即停止。然而，坐上市長位子後，他就改口，宣稱大環境越困難、雙邊關係越緊張，越需要交流、溝通、對話，完全換了一副嘴臉；如今對岸軍機騷擾不止，蔣市長已兩度出席「雙城論壇」。政客變臉，說與做兩套，猶言未來還要續辦；民進黨籍市議員簡舒培以其選後患了「政治失憶」斥之，甚為寫實。

再看所謂合作備忘錄，「雙城論壇」也通不過實績檢驗。二〇一〇年以來，雙方簽署了四十多項備忘錄，涵蓋科技、醫療、文化、教育、環境治理等領域。不過，偌多備忘錄，多數停留在象徵性交流與經驗分享，少有具體實質成果。其中有後續推動的，以雙方互訪為多，有為官員提供公帑旅遊之嫌；且熱門的體育交流，不必透過論壇，其實也可進行。整體而言，空洞、膨風、官樣文章，是這些備忘錄招致的批評，而有「雞肋」之譏。更糟的，十多年來每年花去台北市民不少納稅錢，卻日久玩生，淪為市長個人作秀、中國藉機統戰場合。尤其柯文哲二〇一七年響應習近平的「兩岸一家親」，這一論壇更名實如一，淪為中國的統戰政治拜拜。

中國統戰一再得逞，主要仍在台灣有人甘於配合演出。以今年「雙城論壇」為例，台北市出動一百二十人，包括議長戴錫欽，簽署兩項備忘錄，還有動物交換。統戰之外，市民及議員要問的是，這些活動何勞副市長花大量公帑浩蕩率眾前去，市長還在時機不宜的情況倉促演出？巧合的是，台北府會人馬參訪首站的上海梅賽德斯奔馳文化中心，冠名的德國賓士汽車此時傳出在中國合資廠停產，因反對「企業姓黨」，共產黨書記進入董事會，或將撤資。中國政治本質如此，藍黨主政的台北府會要員，還要繼續視若無睹嗎？

政客作秀與兩面手法，或不足為奇，但台灣不少政客，對境外敵對勢力輕聲細語，對國內政治對手卻疾言厲色，擺出兩副嘴臉，凸顯的是錯亂的敵我意識。中國樂於充分利用這一錯亂關係，對台灣以統戰拉攏並分化政治社會，同時加緊文攻武嚇，企圖以兩手策略達成併吞目標。「雙城論壇」及隨後中國環繞台灣軍演，就是這一手法的具體展現。蔣萬安的「市政郊遊」滿足個人作秀，卻危害台灣，應受國人嚴厲撻伐。

