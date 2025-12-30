自由廣場》跨年在即 逢節慶須居安思危

◎ 楊浩民

雪梨邦代海灘和台北捷運攻擊事件都震驚國際，不少國家的安檢措施都比台灣嚴格，曼谷和馬尼拉的大型購物中心門口，都要檢查民眾的背包行李箱，捷運站入口也有Ｘ光機和安檢門。台灣則是完全自由進出，其實台灣面臨惡鄰流氓國家的武力威脅，更應有憂患意識。

可笑的是，竟有人誣指政府印發小橘書是製造恐慌，這些人應該重修孟子的「生於憂患死於安樂」或蘇軾的「教戰守策」。尤其節慶將至，外有大敵當前，內有第五縱隊和孤狼，我們尤應提高警覺，人在歡樂時最易忽略風險，首爾萬聖節踩踏事件，雖無兇手，卻造成多人枉死。一九六八年一月三十一日春節期間，越共利用美軍和南越疏於戒備而展開突襲，造成大量死傷。一九四九年國民黨潰敗來台前不久的九月三日，重慶市原準備舉行慶祝抗戰勝利大遊行，卻在前一天發生死傷上萬人的大火，合理推測是共諜所為。結果重慶經濟破產，社會不安，民心士氣渙散，共黨再次得逞。

就算沒有戰爭威脅的國家都應牢記「居安思危」，何況台灣外有中國威脅，內有專為敵人幫腔的親中政黨。共諜利用節日作亂絕非危言聳聽，站在安全第一的觀點，參加人擠人的大型活動必須有所警覺，在此更要向在節日保家衛國的軍警致敬。

（作者是公務員）

