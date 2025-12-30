自由廣場》中共不敢開戰的主因，不在軍力，而在金融

◎ 蕭錫惠

中共昨對台軍演，台灣冷靜警惕面對。近年，中共對台軍演與威嚇頻率升高，刻意營造「戰爭隨時可能發生」的心理壓力。表面看，這是一場軍事對峙；實際，卻是一場尚未發生就已被反覆計算代價的戰爭。若冷靜拆解其行為邏輯，會發現一個關鍵事實：中共始終停留在心理戰層次，並非因為克制，而是因為真正的戰爭代價，它承受不起。

而這個代價，不是先發生在戰場，而是在金融系統。一旦中共對台動武，國際社會將定性為「以武力改變現狀的侵略」。這個定性會自動啟動一整套早已存在的制裁與封鎖機制。對民主國家而言，金融己是制度化的武器。

最致命的一環，就是全球金融往來與清算體系的切斷。許多人誤以為金融制裁須長時間協商與政治折衝，但經驗已反覆證明，只要戰爭性質成立，關鍵金融節點就會在極短時間失效。原因很簡單：在國際銀行體系中，風險控管與法遵不是立場問題，而是生存本能。沒有任何一家大型銀行，會在戰爭與制裁風險高度明確的情況下，繼續承擔高風險往來。

真正讓中共難以承受的，不是制裁的名義，而是金融體系的自動反應。SWIFT常被誤解為中立的技術平台，其實它深度嵌入西方金融法規，運作血脈完全依附於美元清算行（Correspondent Banks）。真正致命的，不在於訊息是否能傳，而在於資金是否能動。一旦主要中國銀行被列為高風險對象，國際金融機構即使在法律程序尚未完全到位前，也會基於自保原則主動斷線。對銀行而言，少賺錢可以承受，踩到制裁紅線卻是致命風險。

這意味著，中共高度依賴的外貿結算、能源採購與關鍵零組件進口，將在短時間遭遇窒息式衝擊。這不是長期消耗戰，而是短期失血。出口受阻、外資急凍、人民幣承壓、地方財政緊縮、失業攀升，這些效應會同步出現，並迅速回流到中共最在意的核心：內部穩定。

因此，中共近年不斷高喊「內循環」、「去美元化」、「金融自主」，卻始終停留在口號層次。這就像是封閉了對外的主動脈，只靠微血管試圖維持龐大軀體的運作；有了血管卻沒有足夠的血液（資金與技術），最終只能導致壞死。人民幣無法取代美元，替代性支付系統無法承接全球貿易，前項口號，更像是對內安撫與心理建設，而非對外的實戰準備。

從這角度看，中共軍事恫嚇，反而是避免開戰的一種手段。它試圖用最低成本測試台灣社會的心理承受度，希望在不付出金融與經濟代價之下，讓對手自亂陣腳。

因此，台灣真正需要準備的，並非恐慌，而是心理結構。當社會理解到威脅是常態、風險可被管理、制度仍能持續運作，心理戰自然失效。恐懼若不被轉化成混亂，恫嚇終究只是噪音。當台灣社會不被恐嚇牽著走，發動心理戰的一方，就先輸了一半。

冷靜面對現實，反而是最堅實的底氣。一旦中共按下戰爭按鈕，當第一聲槍響劃破台海，同步引爆的將是中國自身金融命脈的全面休克。

（作者是自由撰稿人）

