即時
熱門
政治
財富自由
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
影音
財經
娛樂
汽車
時尚
體育
3 C
評論
藝文
玩咖
食譜
地產
求職
自由電子報
自由評論網
評論首頁
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書
自由評論網粉絲團
自由影音
即時
熱門
政治
軍武
社會
生活
健康
國際
地方
蒐奇
財富自由
財經
娛樂
藝文
汽車
時尚
體育
3 C
評論
玩咖
食譜
地產
專區
服務
自由電子報 APP
自由電子報粉絲團
自由電子報 Line
自由電子報 X
熱門新訊
內容分類 ≡
政經
社會
生活
國際
名人
言論
社論》蔣萬安「市政郊遊」危害台灣
社論》台灣與韓國的選擇
星期專論》中國霸凌日本，卻在台海反噬自身
自由共和國》黃澎孝／從美國2025「國家安全戰略報告」看美國對台超級軍售(上)
自由共和國》郭健國／首都見血：北捷不是被攻擊，是北市府決策層「放空」
more
專欄
南南論壇》美中競爭下「泰柬邊境衝突」的平行危機管理模式
有志一「童」》台積電走向全球，錨點仍在台灣
林修民 半導體看天下》十分推薦任天堂博物館
民主之盾》憲政僵局能否化解，取決於國會的憲政自覺
胡，怎麼說》藍白彈劾總統如放連環屁，罵完獨裁應召去舔共！
more
社群
黑熊學院》「中國戰狼」如何「借嘴說話」
綠學院》本以為是最後一屆，看完結局秒翻轉的COP30貼身觀察
沈榮欽國際視野》年末好書：蘋果在中國
照護線上》高雪氏症病友協會成立，新生兒篩檢、酵素替代療法幫助孩子健康成長，專科醫師解析
李忠憲的思考》人工智慧基本法：當AI越來越像人，我們是否反而不再培養「理解的人」？
more
投書
自由廣場》戳破中共認知戰氣球：沈穩應對軍演 是國軍自信的靜默
自由廣場》向友邦索馬利蘭看齊 無懼紙老虎威脅
自由廣場》雙城交流換來圍台軍演 中共軍演戳破國民黨的話術
自由廣場》漫畫︰都是盤子
自由廣場》一代不如一代 從王金平看鄭麗文
more
Search
評論
>
投書
自由廣場》漫畫︰都是盤子
2025/12/30 05:30
◎ 樂子
都是盤子
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
相關新聞
編輯精選
政經
社會
生活
國際
名人
言論
專欄
社群
投書