自由廣場》雙城交流換來圍台軍演 中共軍演戳破國民黨的話術

2025/12/30 05:30

◎ 游政諺

台北上海雙城論壇甫落幕，台北市長蔣萬安才剛離開上海，中國解放軍馬上宣布在台灣周邊展開大規模軍演。對台灣民眾而言，這個時間點顯得突兀；但若放進國民黨對中交流的政治敘事中，卻是再清楚不過的對照。

長期以來，國民黨不斷向社會傳遞一種隱含訊息：只要維持交流、語言溫和、姿態友善，就能為台海「降溫」，至少不致升高風險。然而，論壇剛結束、軍演隨即登場的現實，正好戳破這個反覆被包裝的政治想像。

國民黨始終刻意模糊交流的功能邊界，甚至將它塑造成一種「替代安全方案」。蔣萬安此行上海，在公開場合多次強調和平、善意與理解，卻未對中國對台軍事威嚇提出任何實質回應或風險說明，等同默許北京可以一邊接待、一邊施壓。

這樣的政治表演，對北京而言毫無成本。中國向來清楚區分地方交流與軍事決策的層級，雙城論壇不會、也不可能對其軍事部署產生任何制約。相反地，論壇的存在，反而讓北京得以向內外展示一種敘事：台灣有人願意來談，而軍事行動仍可照常進行。

換言之，軍演顯示北京根本不在乎蔣萬安是否被打臉。真正被利用的，是國民黨一再重複的「交流等於穩定」論述，以及地方首長在其中扮演的象徵角色。

這條路線不僅無助於降低風險，反而可能讓台灣社會對威嚇產生錯誤預期。當政治人物以交流包裝安全感，卻無法也無意說清楚交流的侷限，最終承擔落差的，從來不是參訪結束就返台的官員，而是整個社會。

台海緊張從來不是因為「不夠溫和」，而是源自北京對台的結構性戰略選擇。拒絕正視這一點，繼續用交流粉飾現實，只會讓台灣一次次在軍演登場時，重複同樣的錯愕與失望。

當軍演可以在論壇落幕的隔天如期登場，真正該被質疑的，不是為何對方不退讓，而是為何國民黨仍執意向社會販售一套早已被現實否定的交流神話。

（作者是文化工作者）

