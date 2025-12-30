自由廣場》向友邦索馬利蘭看齊 無懼紙老虎威脅

◎ 林逸民

台灣的友邦索馬利蘭與台灣可說同病相憐，索馬利蘭所屬部族歷史上一直獨立存在，殖民時代是英屬索馬利蘭，戰後與義屬索馬利蘭分別獨立，雙方同意合併為索馬利亞，後來索馬利亞政變、內戰頻仍，索馬利蘭經過十年獨立運動重新獨立而出實質建國，卻不受大多數國家承認，台灣是在二〇二〇年事實承認索馬利蘭。

索馬利亞本身內部問題重重、分崩離析，無力軍事威脅索馬利蘭，卻老是要在國際上打壓索馬利蘭，近日，以色列宣布承認索馬利蘭，索馬利亞立即鼓動巴勒斯坦，及許多中東、非洲國家聯合反對。但這是狗吠火車，以色列當然不會因此撤銷承認。

索馬利蘭人口僅六二〇萬，反對的國家全數人口有數億之多，索馬利蘭的總體國力與國際影響力遠遠不如台灣，但索馬利蘭人民捍衛自身獨立的意志堅定，獨立十年內台灣承認，再過五年以色列承認。有志者事竟成，台灣應該看齊。

中國面臨內外交迫，逐漸顯露紙老虎本質，日本首相高市早苗喊出「台灣有事，即日本有事！」中國各種小動作抵制日本，妄想打擊日本觀光業，日本觀光業果然受到影響，變得更好，十一月觀光客人次比去年大增十．四%。

中國的種種上竄下跳，只是曝露該國無關緊要，並拆穿中國嚴重膨脹的假象，所以面對親中媒體記者提問時，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表達日本堅持自身國家立場，不理會中國。

中國的武力威脅多屬「碰瓷」行徑，其實從未在任何戰場實戰測試真實軍事能力。反觀美國的川普，聖誕節照樣轟炸奈及利亞，時時小試身手以了解自身戰力。

中國剛好相反，由此可推測，中國很可能有如滿清末年李鴻章自述：只是裱糊匠，做表面功夫，一旦戳破就無法收拾，武力也只是採「猛虎在山之勢」，紙老虎畫得很像，擺在山上嚇人，當真下山就貽笑大方，所以從來不敢真的動用。

料敵從寬，我們仍要做好軍事準備，不能掉以輕心。另一方面，紙老虎只想用欺瞞手段即所謂認知作戰，唬弄台灣，台灣人不要上當，反對黨更不應隨之起舞。索馬利蘭告訴我們，國際承認先前還看似不可能，實際上指日可待。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

