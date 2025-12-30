自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》向友邦索馬利蘭看齊 無懼紙老虎威脅

2025/12/30 05:30

◎ 林逸民

台灣的友邦索馬利蘭與台灣可說同病相憐，索馬利蘭所屬部族歷史上一直獨立存在，殖民時代是英屬索馬利蘭，戰後與義屬索馬利蘭分別獨立，雙方同意合併為索馬利亞，後來索馬利亞政變、內戰頻仍，索馬利蘭經過十年獨立運動重新獨立而出實質建國，卻不受大多數國家承認，台灣是在二〇二〇年事實承認索馬利蘭。

索馬利亞本身內部問題重重、分崩離析，無力軍事威脅索馬利蘭，卻老是要在國際上打壓索馬利蘭，近日，以色列宣布承認索馬利蘭，索馬利亞立即鼓動巴勒斯坦，及許多中東、非洲國家聯合反對。但這是狗吠火車，以色列當然不會因此撤銷承認。

索馬利蘭人口僅六二〇萬，反對的國家全數人口有數億之多，索馬利蘭的總體國力與國際影響力遠遠不如台灣，但索馬利蘭人民捍衛自身獨立的意志堅定，獨立十年內台灣承認，再過五年以色列承認。有志者事竟成，台灣應該看齊。

中國面臨內外交迫，逐漸顯露紙老虎本質，日本首相高市早苗喊出「台灣有事，即日本有事！」中國各種小動作抵制日本，妄想打擊日本觀光業，日本觀光業果然受到影響，變得更好，十一月觀光客人次比去年大增十．四%。

中國的種種上竄下跳，只是曝露該國無關緊要，並拆穿中國嚴重膨脹的假象，所以面對親中媒體記者提問時，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表達日本堅持自身國家立場，不理會中國。

中國的武力威脅多屬「碰瓷」行徑，其實從未在任何戰場實戰測試真實軍事能力。反觀美國的川普，聖誕節照樣轟炸奈及利亞，時時小試身手以了解自身戰力。

中國剛好相反，由此可推測，中國很可能有如滿清末年李鴻章自述：只是裱糊匠，做表面功夫，一旦戳破就無法收拾，武力也只是採「猛虎在山之勢」，紙老虎畫得很像，擺在山上嚇人，當真下山就貽笑大方，所以從來不敢真的動用。

料敵從寬，我們仍要做好軍事準備，不能掉以輕心。另一方面，紙老虎只想用欺瞞手段即所謂認知作戰，唬弄台灣，台灣人不要上當，反對黨更不應隨之起舞。索馬利蘭告訴我們，國際承認先前還看似不可能，實際上指日可待。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書