自由廣場》戳破中共認知戰氣球：沈穩應對軍演 是國軍自信的靜默

◎ 鐘國應

中共解放軍東部戰區於今日宣布展開「正義使命︱二〇二五」軍演，隨後中共官媒《環球時報》便以「毫不知情、毫無準備」、「打臉」等聳動字眼，譏諷我國政府與國軍。身為國防體系的一份子，面對這種典型的「輿論戰」與「心理戰」複合手段，有必要從軍事專業角度，為國人釐清真相，並正視這背後的戰略意圖。

一、現代戰爭沒有「隱形」的動員：《環球時報》宣稱台灣「完全不知情」，這是對現代軍事偵搜科技（ISR）的無知，也是刻意大內宣的謊言。現代戰爭中，大規模軍事演習涉及部隊集結、物資運補、通訊頻譜變化及海空載具的預先部署。這些徵候在軍事衛星、長程雷達及我方與盟友的電子偵察下，明顯如黑夜中的火炬。國軍不在第一時間「大聲嚷嚷」，乃因情報掌握是為了戰術應變，而非為了媒體宣傳。我們掌握敵情動態後，進行的是部隊戰備等級的調整、預警時間的計算及兵力的隱蔽與掩護。不隨之起舞、不製造社會恐慌，正是成熟軍隊展現「戰略定力」的表現。共軍希望台灣驚慌失措，我們偏偏沈穩應對，這哪叫不知情，這是「胸有成竹」。

二、軍演是為了掩飾對美台軍售的焦慮：此次軍演的導火線，對岸直指美國宣佈的一一一億美元對台軍售。這筆創紀錄的軍售案，有我國急需的先進不對稱戰力與後勤韌性裝備。共軍大動作演習，恰恰證明這筆軍售「打到痛點」。《環球時報》譏諷賴總統視導二〇九廠（生產雲豹甲車等裝備）是被打臉，實則是因果錯置。正因威脅當前，我們才更須強化國防自主與外購並行。中共的激烈反應，反而驗證我們強化防衛力量的方向正確。

三、戳破「認知戰」的恐嚇意圖：中共當前對台策略，軍事威懾是「實」，認知作戰是「虛」，兩者虛實相生。（一）製造不信任感：他們試圖藉「毫無準備」四字，瓦解台灣民眾對國軍的信心，讓民眾誤以為政府無能、軍隊無用。（二）各個擊破：透過譏諷領導人，試圖在台灣內部激化政治對立，讓軍演的恐懼轉化為內部的指責。我們若因對岸一篇官媒報導就自我懷疑，那才真是「毫無準備」。

四、結語：我們在崗位上，請國人放心面對「正義使命︱二〇二五」演習，國軍各作戰區皆已依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」進行應處。防空飛彈部隊時刻緊盯著雷達幕，海空軍健兒隨時待命升空出港。真正的準備，不是在麥克風前大聲疾呼，而是在雷達站的靜默守望，是在機堡裡的掛彈檢整。面對中共文攻武嚇，國軍的沈穩乃源自於對敵情的精準掌握與對訓練成果的自信。守土決心，我們準備好了，而且一直都在。

（作者是國軍現役上校）

