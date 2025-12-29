自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》別只在需要退稅時 才想起你是台灣人！

2025/12/29 05:30

◎ 宜和蓒

近日看到網紅鍾明軒的新聞，心裡不禁泛起一陣複雜漣漪。他在米蘭開心購入頂級雪衣，卻因店員在退稅單上誤植了中國的國家代碼，讓他在機場損失一萬多元台幣的退稅金。看他在鏡頭前崩潰、吐槽歐洲人的辦事能力，身為一名老師，我卻在想，這難道不是一堂最昂貴、也最諷刺的「身分認同課」嗎？

鍾明軒曾大方說，因為沒人知道「Taiwan」，為了讓外國人理解，他會自稱「Chinese」；他也曾高喊對中國是「真愛」。這些言論言猶在耳，如今在義大利櫃台前，當店員看著護照上的「Republic of China」或者憑藉著他的氣質與談吐，直覺地將國籍代碼填上了代表中國的「一五六」，這豈不是一種命運般的「恰如其分」嗎？

若那麼渴望擁抱那個大國的標籤，在那一刻被誤認為中國人，理應感到親切與歸屬才對。然而，當涉及金錢利益、涉及那一萬多元的退稅時，他卻突然急需那個被標記為「一五八」的台灣身分了。

其實我們手中的這本台灣護照，價值就遠遠超過那一萬元的退稅。若今天鍾明軒手中拿的是他口中「真愛」的中國護照，這趟歐洲之旅還能暢行無阻嗎？眾所皆知，台灣護照在全球享有極高的免簽便利性，這是國際社會對台灣民主自由與公民素質的肯定。反觀若持中國護照，進入許多國家都須經歷繁瑣的簽證申請，那些累積起來的簽證費與時間成本，恐怕早已遠遠超過那一萬元。

享受著台灣護照帶來的通關禮遇，享受著身為台灣人的自由空氣，卻在平日裡模糊認同。直到退稅被歸類為「中國」造成損失時，才氣急敗壞地想找回台灣人身分。這種「自助餐式」的認同，實在讓人唏噓。

購物退稅，核對資料本就是消費者的責任，實在毋須怪罪歐洲人的辦事能力。更重要的是，我們不能只有在利用台灣、需要台灣的保護與便利時，才想到台灣。

做人，要對得起養育你的這塊土地。國家認同不該是隨風轉舵的旗幟，別把自己的根，當成隨手可丟、有利可圖才撿回來的籌碼。想要有台灣國籍，別僅僅只是在退稅櫃台前。

（作者為國小教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書