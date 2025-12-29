自由廣場》別只在需要退稅時 才想起你是台灣人！

◎ 宜和蓒

近日看到網紅鍾明軒的新聞，心裡不禁泛起一陣複雜漣漪。他在米蘭開心購入頂級雪衣，卻因店員在退稅單上誤植了中國的國家代碼，讓他在機場損失一萬多元台幣的退稅金。看他在鏡頭前崩潰、吐槽歐洲人的辦事能力，身為一名老師，我卻在想，這難道不是一堂最昂貴、也最諷刺的「身分認同課」嗎？

鍾明軒曾大方說，因為沒人知道「Taiwan」，為了讓外國人理解，他會自稱「Chinese」；他也曾高喊對中國是「真愛」。這些言論言猶在耳，如今在義大利櫃台前，當店員看著護照上的「Republic of China」或者憑藉著他的氣質與談吐，直覺地將國籍代碼填上了代表中國的「一五六」，這豈不是一種命運般的「恰如其分」嗎？

請繼續往下閱讀...

若那麼渴望擁抱那個大國的標籤，在那一刻被誤認為中國人，理應感到親切與歸屬才對。然而，當涉及金錢利益、涉及那一萬多元的退稅時，他卻突然急需那個被標記為「一五八」的台灣身分了。

其實我們手中的這本台灣護照，價值就遠遠超過那一萬元的退稅。若今天鍾明軒手中拿的是他口中「真愛」的中國護照，這趟歐洲之旅還能暢行無阻嗎？眾所皆知，台灣護照在全球享有極高的免簽便利性，這是國際社會對台灣民主自由與公民素質的肯定。反觀若持中國護照，進入許多國家都須經歷繁瑣的簽證申請，那些累積起來的簽證費與時間成本，恐怕早已遠遠超過那一萬元。

享受著台灣護照帶來的通關禮遇，享受著身為台灣人的自由空氣，卻在平日裡模糊認同。直到退稅被歸類為「中國」造成損失時，才氣急敗壞地想找回台灣人身分。這種「自助餐式」的認同，實在讓人唏噓。

購物退稅，核對資料本就是消費者的責任，實在毋須怪罪歐洲人的辦事能力。更重要的是，我們不能只有在利用台灣、需要台灣的保護與便利時，才想到台灣。

做人，要對得起養育你的這塊土地。國家認同不該是隨風轉舵的旗幟，別把自己的根，當成隨手可丟、有利可圖才撿回來的籌碼。想要有台灣國籍，別僅僅只是在退稅櫃台前。

（作者為國小教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法