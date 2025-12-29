自由廣場》胡，怎麼說）藍白把國防預算鎖死在「赤色角落」，意圖何在？

◎ 胡文輝

鎖死國防預算，就是鎖死台灣！

再兩天就是二〇二六年，新年度要開始了，但攸關保家衛國的兩大國防預算，都遭藍白委鎖死在立院私設的「赤色角落」，連審議的機會都沒有。藍白把國防預算鎖死在「赤色角落」，意圖何在？就是用這種狠毒手段，削弱、毀掉台灣求生存的防衛力，為中共國侵略併吞台灣製造大破口！

台灣的最大破口就是利用民主反民主、敵視台灣的立法院，一個被藍白竊據、被中共操控、把立法當毀憲亂政工具、棄程序正義、崩財政、破壞台灣、實質上已遭竊據的那個立法院！

「赤色角落」就是「中共反對的，藍白就反對」案子的棄置場，藍白把關係台灣國安、國防、反滲透、制網攻等等法案及預算案，利用程序委員會阻止等不義手段不付委審查，把中共反對的案子都丟棄在赤色角落，不見天日。

自從傅崐萁去年帶一狗票藍委去北京，朝見中共統戰頭目王滬寧「接旨」後，赤色角落即頻頻出現，應是傅聯合「傅隨組織」白委所私設。中共國全面擴軍、窮兵贖武、威脅四隣，卻對台灣加強防衛求生以極不堪的惡言辱罵，藍白委竟聽令配合鎖死台灣國防預算，個個都是為虎作倀的倀鬼！

被藍白鎖死在赤色角落的兩大國防預算，一是二〇二六年年度總預算中的國防預算，其中的七百八十億元為強化防衛之急需，卻無法動用，嚴重影響國軍戰力，另一為強化防衛韌性戰力的國防特別預算，八年一．二五兆元（每年約一千五百億），已四度遭藍白封殺在程委會，連付委審查都遭全面封殺。

共軍步步進逼、國軍卻遭藍白砍斷手腳，許多新武器採購、反制共軍海空入侵等之需，都無法即時有效進行，藍白曝露的狼心，就是在背後對國軍捅刀子、在台灣內部刺殺台灣、消滅中華民國！

宋人議論未定，而金兵已臨城下！中國北宋亡於金國，就是內部投降求和派搞鬼扯後腿，戰守不定，還剋扣軍糧、軍餉、武器補給等。當今台灣，共軍圍台武迫，舔共投降派竊據立院，把國防預算鎖死在赤色角落，亡國情勢比北宋當年更險惡。

藍白喪心病狂，要讓台灣束手就縛、要把台灣送中當投降伴手禮，要讓台灣兩千三百萬人任中共專制政權宰割、蹂躪、關押、洗腦、勞改、再教育…。除非同樣喪心病狂，你才會票投藍白！

（作者為資深媒體人）

