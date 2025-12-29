自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》胡，怎麼說）藍白把國防預算鎖死在「赤色角落」，意圖何在？

2025/12/29 05:30

◎ 胡文輝

鎖死國防預算，就是鎖死台灣！

再兩天就是二〇二六年，新年度要開始了，但攸關保家衛國的兩大國防預算，都遭藍白委鎖死在立院私設的「赤色角落」，連審議的機會都沒有。藍白把國防預算鎖死在「赤色角落」，意圖何在？就是用這種狠毒手段，削弱、毀掉台灣求生存的防衛力，為中共國侵略併吞台灣製造大破口！

台灣的最大破口就是利用民主反民主、敵視台灣的立法院，一個被藍白竊據、被中共操控、把立法當毀憲亂政工具、棄程序正義、崩財政、破壞台灣、實質上已遭竊據的那個立法院！

「赤色角落」就是「中共反對的，藍白就反對」案子的棄置場，藍白把關係台灣國安、國防、反滲透、制網攻等等法案及預算案，利用程序委員會阻止等不義手段不付委審查，把中共反對的案子都丟棄在赤色角落，不見天日。

自從傅崐萁去年帶一狗票藍委去北京，朝見中共統戰頭目王滬寧「接旨」後，赤色角落即頻頻出現，應是傅聯合「傅隨組織」白委所私設。中共國全面擴軍、窮兵贖武、威脅四隣，卻對台灣加強防衛求生以極不堪的惡言辱罵，藍白委竟聽令配合鎖死台灣國防預算，個個都是為虎作倀的倀鬼！

被藍白鎖死在赤色角落的兩大國防預算，一是二〇二六年年度總預算中的國防預算，其中的七百八十億元為強化防衛之急需，卻無法動用，嚴重影響國軍戰力，另一為強化防衛韌性戰力的國防特別預算，八年一．二五兆元（每年約一千五百億），已四度遭藍白封殺在程委會，連付委審查都遭全面封殺。

共軍步步進逼、國軍卻遭藍白砍斷手腳，許多新武器採購、反制共軍海空入侵等之需，都無法即時有效進行，藍白曝露的狼心，就是在背後對國軍捅刀子、在台灣內部刺殺台灣、消滅中華民國！

宋人議論未定，而金兵已臨城下！中國北宋亡於金國，就是內部投降求和派搞鬼扯後腿，戰守不定，還剋扣軍糧、軍餉、武器補給等。當今台灣，共軍圍台武迫，舔共投降派竊據立院，把國防預算鎖死在赤色角落，亡國情勢比北宋當年更險惡。

藍白喪心病狂，要讓台灣束手就縛、要把台灣送中當投降伴手禮，要讓台灣兩千三百萬人任中共專制政權宰割、蹂躪、關押、洗腦、勞改、再教育…。除非同樣喪心病狂，你才會票投藍白！

（作者為資深媒體人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書