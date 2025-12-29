自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》藍白版「未來帳戶」／立法若草率 難有好未來！

2025/12/29 05:30

◎ 魏世昌

藍白共同推動的「台灣未來帳戶（TFA）」法案，主張由政府為每名十二歲以下孩童設立投資帳戶，並由政府為每名孩童先行存入五萬元，再結合家長與雇主提撥、投資成長型 ETF，期望在孩子成年時累積一筆資金。政策以「為下一代預作準備」為訴求，吸引力十足，但作為一項涉及長期規劃、跨世代影響的公共政策，其設計完整性與可行性仍有多項關鍵疑慮。

首先，財政負擔不容忽視。每名孩童五萬元，看似金額有限，但即便小孩逐年減少、少子化趨勢明顯，只要政策每年依符合資格的孩童持續編列，仍將形成長期且龐大的支出。在少子化、高齡化與既有社福支出壓力下，政府是否已明確評估財源上限、預算排擠效應與中長期財政穩定性，仍待釐清。

其次，雇主提撥的設計也有待商榷。現行法律中，雇主的義務來自勞動契約及工作相關責任，與員工子女的財務規劃無直接關聯。若僅鼓勵性質，實質效果有限；若成為法定義務，對中小企業與傳統產業將構成額外成本，可能影響經營與人力配置。更合理的做法，或可設計獎勵機制，鼓勵學生將零用錢、壓歲錢存入帳戶，透過「看著資產成長」的成就感，學習財務規劃與儲蓄習慣，這是教科書教不來的。

第三，股市投資風險不可忽略。股市長期報酬仰賴經濟成長與社會穩定，過去股市曾出現長期低迷或大幅下跌的情況。賠掉帳戶資金，算誰的？政府會負最終支付責任嗎？不管最終結果如何，都涉及重大財政與政策信任問題。

此外，十八年後資金歸屬與使用權亦具爭議。若屬父母，政策原意恐偏離初衷；若屬孩子，則需具備成熟判斷能力，可能引發親子衝突。為降低制度性爭議，帳戶是否應由政府或專責機構單獨管理，在特定年齡或用途條件下才能提領，並明文禁止家長或未成年子女自行操作，應在立法階段明確規範，以防挪用或濫用。

綜合而言，「台灣未來帳戶」面對的不只是政策細節，還涉及財政、產業、金融及家庭制度的整體設計。公共政策的價值，從來不只在出發點是否良善，更在於審慎評估風險、清楚規畫與妥善設計。若立法缺乏充分討論，政策原意可能因設計不周而亂象百出，形成未來難以解決的制度問題。正因如此，立法過程中應盡可能公開討論，避免疏漏，確保政策規畫完整，為下一代建立真正可行的保障。

（作者為工程師）

