評論 > 投書

自由廣場》雪梨海灘槍擊VS.北捷隨機砍人 看蔣萬安領導真空

2025/12/29 05:30

◎ 陳永昌

一二一九無差別攻擊事件發生後，台北市政府宣稱市長蔣萬安連續幾天親自主持緊急維安應變小組會議，緊盯案件調查進度與公共場所暨重大活動維安強化，並投入傷者慰問與安撫民心，廣大市民卻絲毫無感。

三年前競選台北市長時，蔣萬安曾被批評「沒有存在感」，有遇到事情就躲起來的習慣，競選對手黃珊珊更鐵口直斷他「能力平庸」。不幸悲劇讓台北市民付出慘重代價，殘酷預判精準料中，花拳繡腿原形畢露。

重大危安事變處理 考驗首長能力

二〇二五年十二月十四日雪梨邦代海灘反猶太恐怖襲擊，十六人死亡係澳洲近卅年來死傷最慘重槍枝暴力事件；所在地「澳洲第一州」新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）的決斷力與領導韌性令人刮目相看，兩相對照比較，更清楚看出蔣萬安的應變不足與領導力真空！

親自現身現場，安撫驚惶不安市民，給予心理支持；冷靜清晰傳達資訊，調查進度透明化，消弭不必要恐慌；持續關懷受難者暨家屬，密集出席罹難者告別式，建立彼此人道鏈結；不僅忙碌處理當下，同時著手制度興革並重建信心，重大危安事變後要做的，柯民思通通沒有忘記。

柯民思的謙卑與負責尤其備受好評。柯民思強調：「政府的首要職責是保護公民，可是對州長與州政府而言，實際上的悲哀就是連這一點都沒有做到」；他以身作則檢討對此負有深切責任，坦率直言政府應該採取更多措施來阻止不幸事件：「如果時間再給我們一次機會，我們會做出不同的反應。」當柯民思在雪梨中央猶太教堂公開承認自己的失敗時，意外贏得全場起立鼓掌肯定。

邦代海灘槍擊案 柯民思讓人安心

柯民思把言論轉化為實際行動，在民氣可用氛圍下，他成功說服州議會在耶誕節前通過全澳最嚴格的槍支管制法和大規模抗議活動的限制措施。在公共安全與憲法保障民權自由拉鋸中，柯民思沒有任何優柔寡斷大打安全牌，他強調：此時此刻最重要的就是「讓人民安全！」。面對民權團體威脅將提出憲法訴訟，柯民思說他有充分信心站得住腳。

出身聯邦執政工黨同陣營，限縮管制與中間偏左政治色彩格格不入，引來黨內同志不滿，柯民思雖千萬人吾往矣，進一步提前預告：跨年夜大型活動會有員警荷槍實彈現場戒備，更不排除部署軍隊保護猶太人社區可能性。拋棄憂讒畏譏包袱，在危難關鍵時刻展現果斷決策力，柯民思是一位勇於克服困難的可靠領導人。

（作者為台北市商業會前副秘書長）

