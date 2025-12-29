自由電子報
自由廣場》「公款洗成私房錢」還除罪 拆解助理費修法的三詭計

2025/12/29 05:30

◎ 江穎之

藍委近日提出《立法院組織法》修正草案，對外高喊「替助理加薪、改善待遇」，實則卻是一套精心設計的「除罪連環計」。這項修法不僅將手伸進國庫，企圖把專款專用、發給助理的薪資，「洗」成排除原有公款監督與刑責適用的「立委補助款」，更形同為特定涉貪案件留下脫罪通道。

這套「公款洗成私房錢」的除罪設計，主要透過以下三個步驟達成：

第一步：將「助理薪資」改成立委可裁量的補助款。

草案第卅二條將助理薪資性質明定為「立委補助費用」。一旦性質改變，這筆錢就不再是受嚴格監督的「公費」，而成了立委可統籌運用的「津貼」。未來即便發生助理回捐或低薪高報，也能被包裝成「補助款的內部彈性運用」，等同預先在《貪污治罪條例》前築起避風港。

第二步：利用助理加薪名目，擴大補助撥款上限。

第卅三條新增多項「專業加給」與「資深加給」，表面上看似照顧助理，實則是擴大立委領取補助的上限。由於錢的性質已被改為「補助」，立委可憑助理資歷領取高額加給，但最終這些加給是否進入助理薪資，或流向辦公室內規下的公積金，司法難以約束。

第三步：讓立法院退化為「出納」，建立行政防火牆。

第卅五條規定助理款由立法院「代理」立委發放。這是在程序上完成最終的責任切割。當立法院僅剩形式上的轉帳功能，未來即便申報名目與實發金額不符，立委也能主張這筆補助款本就屬於立委，立法院只是代理執行。這將使原本能追究的虛報、登載不實等行為，全面退出刑法的監督視線。

這項修法若通過，等同僅憑文字遊戲，便將原本受嚴格監督的公款，放逐於刑責體系之外。社會若對此選擇沉默，無異於縱容「權力凌駕法律」成為新常態，讓公平正義在一場文字遊戲的操作中被消滅殆盡。

（作者為前國會助理、自由撰稿人）

