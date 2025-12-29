自由廣場》在野「第六縱隊」 把持國會對抗政府

◎ 王宏仁

「第五縱隊」一詞，源自西班牙內戰。當時國民軍將領宣稱，除了正面進攻的部隊外，敵方在城市內部早已有協力者，從內部瓦解防線。這個概念後來被用來描述在戰爭或對抗情境中，配合外部敵對勢力、削弱自身社會防衛能力的內部力量。

長期以來，台灣談「第五縱隊」，多半指向社會中的親中勢力或統戰網絡。然而，近一年多來，真正值得警惕的，已不再只是隱身社會角落的協力者，而是堂而皇之站在國會殿堂、以合法之名行破壞之實的國會議員。這樣的角色，恐怕已經超出「第五縱隊」所能描述，更接近一種公開運作的「第六縱隊」。

民主政治中的反對黨，理應扮演監督與制衡的角色，但前提是承認憲政秩序與國家運作的正當性。當前立法院在野黨的作為，卻已多次越過這條界線。他們不是針對具體政策進行理性審議，而是系統性地對行政權發動政治消耗戰，試圖把國會轉化為對抗政府、羞辱總統、製造治理癱瘓的工具。

近期操作「彈劾總統」的手法，正是一個典型案例。憲法明定，彈劾總統須經全體立法委員三分之二同意，門檻清楚而嚴格，卻仍有立委刻意散布錯誤訊息，誤導社會為「出席立委三分之二即可」。隨後再要求總統赴立法院說明，這已不是憲政監督，而是刻意的制度羞辱，企圖將所有治理困境簡化為「換掉總統就能解決」的政治敘事。

此外，將彈劾時程刻意拉長至明年五月中，等同宣告台灣至少還要被迫空轉半年。加上接下來的二〇二六地方選舉、二〇二八年總統大選，在野黨已經有計劃地把政治對立本身當成動員工具。配合中國的外部施壓，剛好可以拖垮台灣。

在野黨不斷高喊「獨裁」，卻忽略一個基本政治學常識：真正的獨裁體制，不會容許反對黨癱瘓政府、不會容許每天的公開羞辱與杯葛。當他們能夠自由發言、全面阻擋施政，卻仍宣稱自己是受害者，這本身就是對民主語言的濫用。

最後必須慎重指出，當前立法院在野黨作為「第六縱隊」最具破壞性的地方，不在於公開違法，而在於他們刻意以看似合法、立法、甚至合憲的手段，系統性地癱瘓政府運作、侵蝕制度信任，其對台灣民主造成的傷害，遠比表面的政治衝突更為深層。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

