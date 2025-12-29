自由電子報
社論》台灣與韓國的選擇

2025/12/29 05:30

依據國際貨幣基金（IMF）預測，今年台灣人均GDP將達三七八三〇美元，超越韓國的三五九六〇美元和日本的三四七二〇美元，是廿三年來首次超越韓國，也是連續第二年超越日本。（歐新社資料照）依據國際貨幣基金（IMF）預測，今年台灣人均GDP將達三七八三〇美元，超越韓國的三五九六〇美元和日本的三四七二〇美元，是廿三年來首次超越韓國，也是連續第二年超越日本。（歐新社資料照）

年底將屆，本應清理延宕未決的事務，迎接新年新氣象；但藍白控制下的立法院仍然不務正業，明年度中央政府總預算、國防特別預算都未付委審查，卻使盡渾身解數之力，推動注定徒勞無功的彈劾賴總統案，明顯只是為了羞辱國家元首，向北京交代。台灣藍白毀憲亂政的惡行，儘管有行政院「不副署」及「副署後不執行、聲請釋憲」的應對策略，加上憲法法庭的大復活，但要藍白懸崖勒馬，多關注民生法案，仍不樂觀。

值得欣慰的是，台灣無論在多麼艱難的情境下，都能展現強大的生存韌性，此際當然也不例外，國內政治一片烏煙瘴氣，但台灣卻獲得美、日、歐洲等民主陣線的大力聲援，關鍵因素除了公認的地緣政治重要性，台灣經濟的快速成長，尤其與全球半導體與AI大潮緊密連結，更凸顯地緣經濟的優越韌性，成為美中貿易戰以來，先進國家經濟發展的重大支柱。今年台灣的經濟數據足以作為佐證。上週五台股加權指數與櫃買指數同創新高，全年上漲逾二成，而部分半導體、AI相關類股漲幅更高達數倍。另外，今年GDP成長率預估達七．三一％，為亞洲四小龍之首，是十五年來新高。而經濟部統計處公布十一月外銷訂單七二九．二億美元，創歷年單月新高，尤其，今年台灣對美國出超估計高達一四三八億美元。顯見川普的對等關稅，不但沒有折損台灣對美國的出口動能，反而對美出口與順差大幅成長。這反映台灣可以對應對等關稅的硬道理︰台灣對美出口係以高科技產品為主，多數為中間財，例如伺服器、網通、IC製造、記憶體、晶片通路等，由美國蘋果等高科技公司進口、組裝成終端產品，在消費市場出售。這個產銷過程中，台灣企業固然獲利，但美國企業的利潤更大。可見，台灣對美國的出口並非是美國的負資產，而是具有高附加價值的重要零組件，讓美企可以獲得更高利潤，達成台美的雙贏。因而，看待台灣日益膨脹的對美龐大順差，不能單純以金額的多寡作為論斷，而是要從半導體與AI供應鏈的協作生態予以估量。換言之，美國若要成功推動「非紅供應鏈」，缺少台灣的台積電及其供應鏈的支援，將成空談。因此，我方在對等關稅談判中，以過去在科學園區的成功經驗，提出「台灣模式」，展現協助美國「再工業化」的誠意，不但可以跳脫對等關稅的零和賽局，更可達成台美經濟互惠的新局。

另一個重要的經濟成就是，依據國際貨幣基金（IMF）預測，今年台灣人均GDP將達三七八三〇美元，超越韓國的三五九六〇美元和日本的三四七二〇美元，是廿三年來首次超越韓國，也是連續第二年超越日本。其中，尤以台灣經濟超越韓國，意義更為重大。在亞洲四小龍中，台、韓是最常被比較的對照組，近年台灣經濟表現強勁，尤其台積電輾壓三星、SK海力士，更在韓國引起反省的聲浪。然而，台灣經濟達到今日的高峰，絕非僥倖，而是有一段艱辛的過程。近年台、韓經濟比較的一個關鍵點，是二〇一五年「中韓自由貿易協定」的簽訂。當時全球經濟發展的顯學是︰「中國市場」與「自貿協定」。而韓國與中國簽署自貿協定，等於同時吃下經濟發展兩粒大補丸。反觀台灣在中國的干擾下，不但鮮少與其它國家簽訂自貿協定，且台商大量西進，各種原本優勢產業遭到中國補貼的紅色供應鏈的大幅削價競爭，面臨存亡的挑戰。而中韓自貿協定後，南韓在二〇一八年對中國的貿易順差達到五五六億美元的最高峰，但好景不常，中國為達成製造強國的「中國製造二〇二五」，投入更多政策、資源，強力扶植高科技產業，並逐漸掌握關鍵技術，對南韓零件和材料的需求也隨之大幅下降，反而成為韓國的強勁競爭對手。到了二〇二三年，韓國首度出現對中國的一七五億美元貿易逆差。堪憂的是，韓國經濟人協會（FKI）十一月公布調查，南韓十大出口產業中，鋼鐵、通用機械、二次電池、顯示器和汽車（零件）等五項的競爭力已被中國超越；而半導體、電器電子、造船、石油化工、生物健康等五項競爭力，到二〇三〇年也將被中國超越。而在韓、中經貿關係緊密相連之際，台灣產業正面臨嚴重的考驗。當時是馬英九執政，對中國的經濟依賴被認為是「和平」與「兩岸紅利」的前提。但民間卻呈現對中國依賴的疑慮，二〇一三年反服貿的太陽花學運阻擋了中國服務業的大舉入侵；二〇一五年，學界與產業界推動「反對中國紫光集團入股聯發科」，則是科技業力挽狂瀾，保住台灣半導體命脈的關鍵一役。

回顧台韓經濟競逐，以及選擇不同發展路徑的不同結果。台灣在後馬英九時期降低對中依賴，承受有如戒斷毒癮般的痛苦，卻終於走到今日的輝煌；而韓國將經濟命脈繫於中國，像吸食毒品，或可得到一時的虛幻快感，卻對健康造成重大傷害。顯見台韓經濟消長最重要的差別，就是韓國選擇將經濟押注中國，而台灣則選擇遠離中國，與全球經濟連結。

