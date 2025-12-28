自由電子報
自由廣場》當年跨海砸重金造「韓流」 「中共介選」證據曝光？！

2025/12/28 05:30

◎ 葉昱呈

多年來，台灣社會對「中共介選」始終只有推測與零星線索，如今真相終於浮上檯面，有媒體揭露三段來自暗網的錄音檔，內容直指中共解放軍與科技公司聯手，透過網軍、輿情系統與假帳號，砸下鉅額經費操弄台灣選舉，打造所謂的「韓國瑜效應」。

令人不寒而慄的是，這些操作的最大受益者，正是國民黨體系內迅速竄起的政治人物。自二〇一八年高雄市長選舉掀起的「韓流」，到中共介選國民黨主席選舉，讓鄭麗文能在黨內與輿論場域快速累積聲量，難道僅是巧合？當年流量平平、政治資歷有限，卻能在短時間內被「造神」，其背後推波助瀾的力量，究竟是台灣民意？還是對岸的紅色黑手？不言而喻。

面對中共認知作戰與滲透風險，國民黨立委在立法院卻一再阻擋國安法案，反對強化赴中揭露與安全審查機制；對外高喊民主，對內卻拒絕最基本的國安防線，包括赴中交流不願接受檢驗，對於介選指控不是正面回應，而是集體噤聲並轉移焦點。

暗網錄音檔事件的揭露，終於讓社會大眾恍然大悟，韓流的速起速落，並非個人魅力泡沫化，而是台灣民主在極端政治與外部勢力介入下的結局，當年高舉「庶民政治」的韓國瑜，最終還是遭到高雄市民罷免，正說明被操弄的激情，終究敵不過真實治理的檢驗。

當中共在外遙控輿論、操弄網軍，國民黨卻於立法院一再阻擋國安法案，如此吃裡扒外的在野黨，還需要敵人嗎？

（作者為公務員）

