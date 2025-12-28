自由廣場》國軍轉向主動攔截與巡弋 共軍擾台減少

◎ 許耿睿

國防部二〇二五年十二月公布共機擾台數據：本月下旬，多日僅四至八架次，平安夜六架次。媒體報導共機侵擾台灣周邊活動明顯趨緩，進入台灣防空識別區（ADIZ）的架次多維持在個位數。此與上半年有時一天超過廿～四十架次的高峰期，形成強烈對比。

值得注意的是，我空軍對共機的「廣播驅離」次數變少，而國軍戰機在台海周邊空域的宣示廣播「我是中華民國軍事航空器，正在該空域進行訓練」則明顯增多。

共機接近ADIZ邊緣時，國軍空中巡邏戰機（CAP）就已提前升空，建立有利位置進行監控、伴飛或嚇阻，迫使對方折返，未正式進入ADIZ，從而降低官方記錄的入侵架次。

這一變化趨勢，顯示國軍已從被動應對，轉向主動前出攔截與空域巡弋的策略調整。

一方面，我空軍戰機五分鐘內緊急起飛，其快速反應能力結合聯合情監偵系統，足以提前預判共機動向；另一方面，國軍延長兵役、不對稱作戰訓練與裝備升級（如F-16V、反登陸武器），則進一步提升國軍應對效率，可以更主動「前出攔截」並強化日常巡弋；加之年底天候不佳影響飛行等季節因素，也是共機擾台減少原因。

共機擾台架次減少，國軍主動攔截策略與空域主權宣示功不可沒；但共軍擴張軍力從未停止，擾台戰略已將重點轉向海域，艦艇不斷增加，與海警船侵擾金馬周邊常態化，且持續增加使用無人機與遠海演練，意在逐步侵蝕台灣海上控制權，顯示共軍對台軍事施壓方式的多樣性，距離也拉長，且從「量」轉向「質」。專家指出，並非北京放棄武統意圖，而是隱藏實力，可能準備更突然的軍事行動；美國智庫亦分析，共軍二〇二七年具備攻台能力的目標不變，台海風險猶存。

面對多樣化威脅，台灣真的不能掉以輕心。過去共軍頻繁侵擾，耗費國軍大量資源與兵力，如今國軍藉機專注訓練、分散基地配置與韌性提升，借鏡國際經驗以強化防衛。台海局勢複雜、戰略博弈，瞬息萬變，台灣仍需實力守護，唯有持續提升監偵、快速反應與不對稱能力，方能維持區域穩定和平。

同時，台灣國際能見度日增，國際社會密切關注台海局勢，美台軍售持續推進，可趁此強化國際合作與自我防衛，增強捍衛主權的決心。

（作者為臉書粉專ADIZ負責人）

