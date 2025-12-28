自由電子報
自由廣場》不爽就修法？／當多數決凌駕憲法 民主徒剩空殼？

2025/12/28 05:30

◎ 小肯

憲法法庭宣告藍白通過的《憲訴法》修法違憲後，近日國民黨團再提修正《公投法》，主張未來憲法法庭的判決可交由公民投票複決，引發社會高度關注。乍看，似高舉「主權在民」的大旗，讓人民成為最終裁判者，但若檢視其制度後果，便會發現，這不只是極具爭議的修法，更動搖整個憲政秩序。

憲法是國之根本，不只是權力運作的說明書，更是用來限制權力、保障人民基本權利的最高規範，任何政治主張，無論包裝成「主權在民」或「直接民主」，一旦試圖動搖憲法的最終性與拘束力，都不只是制度調整，而是對憲政秩序的根本挑戰。憲法法庭的功能，並非制定政策，而是判斷各憲政關權力是否逾越憲法界線，其判決具有最終性與拘束力，正是為了確保憲法作為最高規範，不會隨政治風向而動搖。

若允許以公投推翻憲法判決，等同承認「只要多數同意，違憲也可以成立」，那麼憲法不再是限制權力的準繩，而只是可被多數意志隨時改寫的文件。更嚴重的是，此舉將徹底削弱少數權利的保障。憲法審查制度的核心價值，在於防止多數暴力侵害基本人權，無論是言論自由、司法獨立，或對弱勢族群的保護，往往正是在社會尚未形成共識時，需要憲法作為最後防線。若憲法判決可被公投否決，意味著只要動員足夠選票，就能讓人權保障失效，這與民主的初衷背道而馳。

此外，讓憲法判決進入公投程序，也將造成嚴重的制度濫用風險。未來立法機關大可先通過高度爭議甚至明顯違憲的法律，待被宣告違憲後，再以公投「反制」司法裁判，形成「違憲—動員—洗白」的惡性循環。如此一來，憲法法庭形同虛設，權力分立也將淪為空談。

民主從來不只是投票次數的累積，而是一套自我節制的制度設計。人民當然有權批評憲法判決，甚至在社會形成共識後推動修憲，但這必須依循憲法所設下的高門檻程序，而非透過修法繞道，將憲法審查降格為政治對抗的工具。當憲法都要交給即時民意複決時，真正被犧牲的，將不只是司法權威，而是民主的穩定與可信度。

（作者為社工師）

