自由廣場》立委開支票全民買單 憲法第70條可把關

2025/12/28 05:30

◎ 陳英鈐

立委若在行政院提出的預算案之外，另行提出法律案而增加政府支出，依憲法第七十條規範意旨，應先取得行政院同意或推薦；否則，即實質違反憲法第七十條。即使這些法案形式上完成三讀，仍有違憲疑義，行政院長無當然副署義務，總統亦不負當然公布義務。

國會議員為討好選民，往往提出各式「肉桶法案」，以稅金綁樁。兒童、學生、青年、壯世代與高齡者，固然都值得公共政策照顧，但在財源有限的拘束下，如何進行政策取捨，必須由政府提出預算決定，並對整體施政成敗負政治責任。立法院的憲法角色在於監督行政院，對政府預算原則上只能刪減，而不能增加。

若立委刻意規避憲法第七十條的限制，在預算案外另以法律或決議方式增加政府支出，無論形式上如何包裝，最終都是全民買單，法律才能執行。正因如此，許多先進國家建立一項憲法原則：凡涉及增加政府支出或對公共財政設立負擔的國會表決、決議或法律草案，原則上須經政府同意或推薦，否則不得進入實質表決程序；即使形式上通過，也因未經政府同意或推薦，而不生效力。英國、法國第五共和、德國、加拿大、澳洲與紐西蘭等責任內閣制或半總統制國家都遵循這項原則。

大法官審查會速記錄顯示，司法院釋字第二六四號解釋的形成，確實參考英、德、法等國制度。憲法第七十條的規範目的，並不僅在於禁止立委在審查預算案時提案增加支出，更在於防止立委藉由另行提案方式，規避憲法賦予行政權的財政提案權，以避免「政策成敗無所歸屬，責任政治難以建立」（釋字三九一）。

英國憲法學者 James Bryce曾批評，美國國會議員浪費公帑以嘉惠其友人或選區，幾乎欠缺有效制止機制。基於此，我國憲法未採美國模式，而追隨英國模式（張君勱的說明）。

行政院認為「反年改」修法違反憲法第七十條規定，但憲法法庭已恢復運作，日前副署停砍年改案，讓法案生效，並即刻聲請釋憲。憲法法庭應釐清，未經行政院同意或推薦，立法院是否有權立法大幅增加政府支出。

（作者為中央大學法律與政府研究所教授）

