自由廣場》立委赴中「黑箱」無法管？ 補國安漏洞刻不容緩

◎ 再米

行政院院會通過《兩岸人民關係條例》修正草案，明定公務員赴中全面採許可制，並將長期處於制度真空的民選公職人員，包括立委，納入赴中審查與事後揭露機制，違者最高可處一千萬元罰鍰。此舉不是政策轉向，而是制度補洞。

然而，藍委陳玉珍卻質疑「是不是打定主意要打仗」，羅智強更嘲諷政府不如「回到三通斷絕的三不時代」。這類說法刻意製造恐慌，把國安管理扭曲成戰爭選項，模糊了真正的公共討論焦點。

請繼續往下閱讀...

事實上，修法並未禁止交流，而是要求掌握公權力者承擔應有的透明責任。近年來，屢有立委在會期中赴中，行程與接觸對象事前未公開、事後亦無制度性揭露，卻同時在國內參與法案與預算審議。當中國持續對台進行統戰與認知作戰，民意代表卻可在制度空窗中自由往返，這正是民主防線的實質破口。

所謂「多交流就更安全」，現實中並非如此。台海緊張並非源於台灣的法制選擇，而是中國長期且結構性的軍事恫嚇與政治施壓。共機擾台、對台軍演，從未因交流增加而停止；把風險歸咎於台灣內部管理，只是顛倒因果。

更何況，當代國安風險早已不限於機密文件。立委所握有的，是政策方向、立法權力與公共話語影響力；一旦成為對岸統戰敘事的中繼點，受損的是民主制度的自主性。許可與揭露制度，正是為了防止黑箱，保護正當交流，而非扼殺往來。

陳玉珍將修法滑坡為「限制人民自由」，甚至臆測未來是否連出國都要政府批准，明顯混淆身分。修法規範的是民選公職與公務人員，而非一般民眾；民主政治本就要求公權力接受更高標準的監督，這不是打壓自由，而是民主運作的基本條件。

真正值得警惕的，不是國安制度，而是對透明的抗拒。把補破網說成「要打仗」，這樣的心態與說法不是在守護和平，而是在逃避民主責任。

（作者為退休人士）

