自由廣場》兩岸「政治戰」的戰略現實 公職赴中規範須強化！

◎ 蕭錫惠

台灣並非處於真正的和平時期，而是在一場持續多年、卻未正式宣戰的「政治戰」之中。在這場戰事裡，立法院不只是政策辯論的場所，而是實質對抗的前線。理解這一戰略現實，是理解此次修正《兩岸人民關係條例》、規範立委赴中行為的關鍵起點。

克勞塞維茨在《戰爭論》中指出，戰爭是政治的延續。今日對台威脅早已不限於軍事行動，而是透過政治接觸、制度滲透與心理操作，逐步削弱台灣的防禦能力。這正是政治戰的本質：在不必開火的情況下，影響社會的判斷與選擇。

請繼續往下閱讀...

二〇二五年接連破獲的共諜案件，讓這種政治戰不再只是抽象概念。從軍方人員遭接觸、影響其防衛立場，到曾任總統府與外交部的機要人員涉嫌洩密，顯示滲透早已不是零星個案，而是長期制度漏洞反覆被利用的結果。戰線不在海峽中線，而是在行政體系的走廊與決策者的辦公桌旁。

《戰爭論》中的另個關鍵概念是「重心」。對台灣而言，真正的重心不是單一軍事設施，而是民主制度的可信度、國會權力的正當性，及人民對國家防衛意志的信任。立委掌握國防預算、國安法制與機密簡報，其對外接觸本身就具有高度戰略敏感性。若赴中行為長期缺乏監督與揭露義務，等同在制度層面留下重大漏洞。一旦國會的對外接觸成為敵對勢力可操作的管道，民主制度即使形式仍在，也可能逐步喪失實質自主。

修法的核心價值，不在於全面阻斷交流，而在於透過事前許可、事後揭露與違規處罰，提升滲透成本。當政治滲透不再是零風險行為，其效能自會被削弱。支持修法並非走向威權，而是實踐「防衛性民主」。規範所針對的，是掌握國家權力與機密的民選公職，而非一般公民。交流可以存在，但權力運作必須在陽光下進行。唯有配合透明、可受監督的程序，制度才能成為守護民主韌性的保險，而非限縮自由的枷鎖。

克勞塞維茨警告，最大的戰略錯誤，是用不符現實的和平假設來規劃行動。面對已呈制度化趨勢的滲透現狀，修法不是過度反應，而是承認現實、補足漏洞的必要選擇。在威權擴張的時代，不設防不是寬容，而是失職。台灣必須清楚表明：我們知道自己身處何種戰場，並選擇以法治與透明，守護我們的生活方式。

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法