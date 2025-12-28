自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》兩岸「政治戰」的戰略現實 公職赴中規範須強化！

2025/12/28 05:30

◎ 蕭錫惠

台灣並非處於真正的和平時期，而是在一場持續多年、卻未正式宣戰的「政治戰」之中。在這場戰事裡，立法院不只是政策辯論的場所，而是實質對抗的前線。理解這一戰略現實，是理解此次修正《兩岸人民關係條例》、規範立委赴中行為的關鍵起點。

克勞塞維茨在《戰爭論》中指出，戰爭是政治的延續。今日對台威脅早已不限於軍事行動，而是透過政治接觸、制度滲透與心理操作，逐步削弱台灣的防禦能力。這正是政治戰的本質：在不必開火的情況下，影響社會的判斷與選擇。

二〇二五年接連破獲的共諜案件，讓這種政治戰不再只是抽象概念。從軍方人員遭接觸、影響其防衛立場，到曾任總統府與外交部的機要人員涉嫌洩密，顯示滲透早已不是零星個案，而是長期制度漏洞反覆被利用的結果。戰線不在海峽中線，而是在行政體系的走廊與決策者的辦公桌旁。

《戰爭論》中的另個關鍵概念是「重心」。對台灣而言，真正的重心不是單一軍事設施，而是民主制度的可信度、國會權力的正當性，及人民對國家防衛意志的信任。立委掌握國防預算、國安法制與機密簡報，其對外接觸本身就具有高度戰略敏感性。若赴中行為長期缺乏監督與揭露義務，等同在制度層面留下重大漏洞。一旦國會的對外接觸成為敵對勢力可操作的管道，民主制度即使形式仍在，也可能逐步喪失實質自主。

修法的核心價值，不在於全面阻斷交流，而在於透過事前許可、事後揭露與違規處罰，提升滲透成本。當政治滲透不再是零風險行為，其效能自會被削弱。支持修法並非走向威權，而是實踐「防衛性民主」。規範所針對的，是掌握國家權力與機密的民選公職，而非一般公民。交流可以存在，但權力運作必須在陽光下進行。唯有配合透明、可受監督的程序，制度才能成為守護民主韌性的保險，而非限縮自由的枷鎖。

克勞塞維茨警告，最大的戰略錯誤，是用不符現實的和平假設來規劃行動。面對已呈制度化趨勢的滲透現狀，修法不是過度反應，而是承認現實、補足漏洞的必要選擇。在威權擴張的時代，不設防不是寬容，而是失職。台灣必須清楚表明：我們知道自己身處何種戰場，並選擇以法治與透明，守護我們的生活方式。

（作者為自由撰稿人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書