自由共和國》陳建貝／共軍遠程火箭砲部隊前推至福建沿海對台威脅

2025/12/28 05:30

觀察近年共軍對台聯合軍演，陸軍PHL—03式遠程多管火箭砲、PCH—191式遠程箱式火箭砲部隊先前推部署至福建沿海地區火砲發射陣地。圖為中國製PHL-03火箭砲 。（取自微博）觀察近年共軍對台聯合軍演，陸軍PHL—03式遠程多管火箭砲、PCH—191式遠程箱式火箭砲部隊先前推部署至福建沿海地區火砲發射陣地。圖為中國製PHL-03火箭砲 。（取自微博）

陳建貝／政大國家安全與大陸研究所碩士

近年共軍遠程火箭砲部隊先前推部署至福建沿海地區火砲發射陣地，後配合二〇二二年八月對台聯合軍事行動、二〇二五年四月「海峽雷霆︱二〇二五A」演習，分別自福建沿海向我東北海域禁航區、自浙江溫嶺向南漁山島模擬設施靶標射擊，反映該裝備成為共軍對台聯合火力打擊重要力量，可攻擊我外島，甚至威脅我本島重要軍事設施，對我防衛作戰影響甚鉅。

建構完整對台聯合打擊火網

共軍為提升地面部隊遠程打擊能力，自一九九〇年代起著手研製具備重量輕、機動強、射程遠及突發性等特點之新型遠程火箭砲，二〇〇三、二〇一九年分別研製PHL︱03式遠程多管火箭砲、PCH︱191式遠程箱式火箭砲，其中PCH︱191式遠程箱式火箭砲為最新現役遠程火箭砲，並於二〇一九年十月一日中共建政七十週年閱兵、二〇二五年九月三日中共抗戰八十週年閱兵均展示該型裝備，其最大射程五百公里，火力範圍不僅可於遠距離壓制我金門、馬祖等外島，甚至能在短時間內對我本島北、西部防空陣地、雷達站及機場跑道等重要軍事設施實施火力攻擊。

觀察近年共軍對台聯合軍演，陸軍PHL︱03式遠程多管火箭砲、PCH︱191式遠程箱式火箭砲部隊先前推部署至福建沿海地區火砲發射陣地，再配合中共於二〇二二年八月四至八日以反對美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為由，從事對台聯合軍事行動，期間發揮其突擊力強、威力大及大規模攻擊等特性，可封鎖台灣海峽北部入口，並能攻擊我本、外島灘岸守備部隊、阻絕物、機場、港口及高價值軍事目標，壓縮我防衛縱深與預警時間，甚至聯合火箭軍導彈部隊攻擊不同目標區，可補強彈道導彈對五百公里內目標攻擊，增加攻台火力選擇彈性與效率，以提升聯合火力打擊能力，完善未來武力犯台作戰整備。

恐癱瘓民生關鍵基礎設施

相較遠程火箭砲與彈道導彈的攻擊能力與發射原理，火箭彈攜帶火藥當量有限，造成火力投射量不足窘境，無法有效破壞抗炸係數高或地下防禦工事，且火箭彈發射藥燃燒完畢，不再有推力作用，僅靠剩下動能飛行，無法攻擊反斜面目標，因此遠程火箭砲恐遭我中央山脈（高度三八二六公尺）限制，無法有效攻擊我東部雷達站、機場跑道等重要軍事目標。

雖然共軍遠程多管火箭砲無法有效攻擊全台各地區設施，參證烏俄戰爭與以哈戰事均運用多管火箭砲實施火力打擊，大量摧毀重要軍事設施與機場外，亦可對電力及網路等民生基礎設施造成破壞，尤其是中共二〇二五年四月二日以懲戒我總統賴清德於《反分裂國家法》廿週年前夕召開國安會議後發表談話，以及稱中共為「境外敵對勢力」為由，從事「海峽雷霆︱二〇二五A」演習，期間PCH︱191式遠程箱式火箭砲部隊自浙江溫嶺向浙江以東海域禁航區內南漁山島設置模擬我重要港口、能源設施靶標射擊，顯藉聯合軍演時機，已將我港口、能源等關鍵基礎設施列為優先摧毀目標，有效嚇阻外國貨輪、商船進入港口，阻斷我能源獲取補給與外國援助支援，癱瘓民生基礎設施，俾達優勢作戰成效。

未來共軍運用遠程火箭砲機動高、攻擊準備及彈藥裝填快等特點，對我猝然發起飽和式攻擊，恐使我攔截不易且應變不及，可達到突襲與癱瘓戰力之目的，唯有掌握我民間囤儲資源與國家關鍵基礎設施，例如能源、變電站、儲油槽及高科技園區等，防範共軍猝然發起突擊所造成危害外，並運用去年底接裝海馬斯多管火箭砲，並搭載最大射程三百公里之陸軍戰術區域飛彈，可攻擊福建沿海地區火砲發射陣地，甚至可參考其打擊精準度技術，加速研製我雷霆︱二〇〇〇增程型多管火箭砲外，亦可強化國防工業自主研發能力，推動創新軍事科技發展與生產，以確保台海防衛不對稱作戰優勢。

