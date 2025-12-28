自由電子報
自由共和國》劉哲廷／恐慌的傳染：當城市事件遇上HIV的集體誤讀

2025/12/28 05:30

那起發生在台北車站與中山南西一帶的隨機攻擊事件，真正刺痛城市的，並不只是刀械本身，而是隨之擴散的恐慌語言。（資料照，本報合成圖）那起發生在台北車站與中山南西一帶的隨機攻擊事件，真正刺痛城市的，並不只是刀械本身，而是隨之擴散的恐慌語言。（資料照，本報合成圖）

劉哲廷／詩人、自由工作者

衛福部說明北捷連續攻擊事件中，因其中一名傷者為HIV感染者，後續的風險評估與感染預防作為。左起為台北市衛生局長黃建華、衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞。（資料照）衛福部說明北捷連續攻擊事件中，因其中一名傷者為HIV感染者，後續的風險評估與感染預防作為。左起為台北市衛生局長黃建華、衛福部長石崇良、疾管署長羅一鈞。（資料照）

那起發生在台北車站與中山南西一帶的隨機攻擊事件，真正刺痛城市的，並不只是刀械本身，而是隨之擴散的恐慌語言。當媒體迅速補上一句「傷者中有人是HIV感染者」，空氣立刻改變了密度，彷彿血液本身帶著不可言說的威脅，在捷運月台、社群平台與人們的想像裡流動。這種恐慌並非來自醫學，而是來自我們對疾病長久以來的誤讀，以及對「他者」的集體焦慮。

HIV在台灣已經存在數十年，但它始終沒有真正被理解。許多人仍然將「感染HIV」與「罹患愛滋病」畫上等號，把一種可被控制的慢性疾病，視為立即性的死亡宣告。這種想像停留在九〇年代，那是一個藥物尚未普及、社會對性與身體高度禁忌的年代。然而，醫療早已前進，社會的語言卻仍然滯留原地。

醫學上，HIV是病毒，AIDS則是免疫系統長期受損後出現的症候群。兩者之間，隔著時間，也隔著選擇。是否定期服藥、是否進入醫療系統、是否被社會允許好好生活，決定了病毒在身體裡的樣貌。今天的抗病毒治療，已能將體內病毒量壓制到「測不到」的程度，而在這個狀態下，感染者幾乎不具傳染力。這不是樂觀宣傳，而是反覆被證實的醫學事實。

但在公共事件中，這些事實往往被恐懼吞沒。人們開始詢問：血液噴濺會不會感染？救人是不是很危險？與感染者接觸是否需要隔離？這些問題看似理性，實則透露出一種深層的不信任──不信任醫學，也不信任被標記為「風險者」的身體。於是，疾病不再只是生理狀態，而成了一種道德暗示。

事實上，HIV並不是那麼「頑強」的病毒。它離開人體後，很快就失去活性；沒有傷口的皮膚接觸血液，幾乎不存在感染風險；即便在最不利的情況下，傳染機率也低得接近統計誤差。這些冷靜的數字，卻往往敵不過一個被渲染的標籤。

更值得思考的是，為什麼我們總在事件發生後，急於確認「誰是感染者」。這種確認，並非為了保護公共安全，而更像是一種道德分類：將恐懼投射到某一類人身上，彷彿只要標記出來，世界就能恢復秩序。然而，真正的不安其實來自於暴力本身，來自城市裡難以預測的裂縫，而不是某一種病毒。

近年被反覆強調的U=U（Undetectable = Untransmittable；測不到即不具傳染力），其實不只是一句醫學口號，它是一種社會想像的翻轉。它告訴我們，感染者並非行走的風險，而是正在被治療、被照顧、與我們一同生活的人。台灣在防治數據上的進展，證明了這套系統是有效的：多數感染者知道自己的狀態，也進入治療，並成功控制病毒。問題不在於醫療是否成熟，而在於社會是否願意跟上。

如果說暴力事件暴露了什麼，那或許是我們仍習慣用恐慌處理未知，用污名取代理解。面對HIV，我們真正需要的不是更多隔離，而是更清楚的公共知識；不是指認「危險的人」，而是建立「安全的制度」。當篩檢、預防投藥與治療都已存在，恐懼反而成了最落後的反應。

城市無法保證不再發生暴力，但我們可以選擇，不讓偏見在事件之後繼續傷人。理解HIV，不只是為了避免感染，更是為了確認：在這個城市裡，我們是否仍願意把彼此視為完整的人，而不是一則被恐懽簡化的新聞標題。

